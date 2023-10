Ab 5.000 Euro: Fans können jetzt Luxus-Urlaub mit Oliver Pocher buchen

Von: Jonas Erbas

Von Influencern hielt Oliver Pocher nie viel, nun bewirbt der Komiker bei Instagram selbst eine kostspielige Luxus-Reise in die USA.

Las Vegas – Es wird einfach nicht ruhig um Oliver Pocher (45). Obwohl der Comedian jüngst nahezu alle Erinnerungen mit Noch-Ehefrau Amira (31) aus seinem Instagram-Profil gelöscht hat, ist dort weiterhin viel los: Am Freitag (6. Oktober) meldete sich der Entertainer in seiner Story bei seinen 1,6 Millionen Followern aus Las Vegas, wo er eine Show der irischen Rockband U2 besucht hatte. Neben etlichen Konzertfotos und -mitschnitten bekamen seine Fans auch eine Werbeanzeige zu sehen, in der ein ganz besonderer Trip in die Wüsten-Metropole angepriesen wird.

Nicht wirklich günstig: Oliver Pocher bewirbt USA-Reise zum Super Bowl

Und das, obwohl Oliver Pocher in der Vergangenheit immer wieder Influencer dafür kritisiert hatte, ihre Kooperationspartner via Social Media ganz offen zu bewerben. Nun hat der gebürtige Hannoveraner allem Anschein nach selbst einen entsprechenden Werbedeal an Land gezogen: „Wer hat Bock, mit mir im Februar zum Super Bowl in Las Vegas?“, fragte der Komiker in seiner Instagram-Story und postete dazu einen Link, der auf die Website eines Reiseanbieters führt.

Dort können Fans verschiedene Reisepakete buchen: Für knapp 5.000 Euro gibt es etwa die „Oliver Pocher Superbowl 2024 Fanreise“ vom 7. bis 13. Februar 2024, die Hin- und Rückflug, Transfers und einen Hotelaufenthalt beinhaltet. Außerdem sind ein Trip zum Grand Canyon sowie ein 3-Gänge-Dinner mit Oliver Pocher inklusive. Wer bereit ist, knapp doppelt so viel Geld zu zahlen (ab 9.999 Euro), kann die „VIP Experience“ buchen, die zusätzlich einen Glücksspiel-Workshop, einen „Cirque du Soleil“-Besuch und Tickets für ein Motorsport-Event umfasst.

Wer das nötige Kleingeld dazu hat, kann im Februar 2024 mit Oliver Pocher nach Las Vegas reisen, wo am 11. Februar der Super Bowl stattfindet

Tickets für den Super Bowl, das Entscheidungsspiel der NFL, sind dahingegen nicht enthalten. Der Anbieter verspricht jedoch, etwaige Karten zu vermitteln. Die haben ihrer Preis: Das günstigste der angebotenen Tickets (Oberrang) kostet bereits 7.000 Euro – also mehr, als die Fanreise selbst. „Es ist nicht ganz günstig“, weiß auch Oliver Pocher, der selbst schon zweimal beim Super Bowl war und beim dritten Mal wohl auf die Begleitung seiner Fans zählt.

Ebenfalls für Schlagzeilen sorgt aktuell auch einer von Pochers ärgsten Erzfeinden: Nachdem Konny Reimann (68) gegen Michael Wendler (51) heikle Show-Vorwürfe erhoben hat, schoss der Schlagerstar zurück. Verwendete Quellen: instagram.com/oliverpocher, tr-germany.com