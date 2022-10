„Schöne Wellen-Treppe“: Fans spotten über Photoshop-Fail von Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger und auch die Treppe wirken merkwürdig verzerrt © Instagram/Lucas Cordalis

Mallorca – Eigentlich wollte Lucas Cordalis seiner Frau Daniela Katzenberger nur zum 36. Geburtstag gratulieren. Der Sänger postete ein Foto seiner Liebsten auf Instagram und schrieb dazu: „Alles Gute zum Geburtstag mein Schatz.“ Auf dem Bild posiert die Kult-Blondine mit einem orangefarbenen Sommerkleid und fröhlichem Lächeln. Eine große 36 ziert die untere rechte Ecke. Doch ein Detail springt sofort ins Auge.

Treppe im Hintergrund total verzerrt

Wer sich den Hintergrund anschaut, stellt schnell fest, dass die Treppe ganz und gar nicht ins Bild passt. Denn die Stufen in der Mitte sind verzerrt. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass an dem perfekten Äußerem auf dem Bild nachgeholfen wurde. Und dabei steht der Reality-Star oft genug in der Kritik für seine Bildbearbeitung.

Für Kritiker ist das natürlich ein gefundenes Fressen. „Interessante Treppenarchitektur“, schmunzelt ein Follower. Ein anderer witzelt: „Schöne Wellentreppe“. Auch die Fans sind enttäuscht: „Happy Birthday. Ohne Bildbearbeitung wäre es authentischer. Sehr schade“, beschwert sich der User. Der Fail ist aber so offensichtlich, dass man fast schon denken könnte, Lucas Cordalis habe sich einen Scherz erlaubt. Oder hat er sich seine Frau etwa schlanker, ihren Busen größer geschummelt?