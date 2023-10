Fans müssen helfen: Helene Fischer verliert bei Auftritt plötzlich ihre Stimme

Von: Diane Kofer

Teilen

Helene Fischer wollte ihren Zuschauern eine große Show bieten – doch die Stimme der Schlagersängerin blieb ihr bei einem Konzert in Frankfurt einfach weg. Ihre Fans mussten unterstützen.

Frankfurt – Helene Fischer (39) tourt nach wie vor durch Deutschland und begeistert die Fans bei ihren Konzerten mit spektakulären Shows, atemberaubenden Akrobatik-Einlagen und vor allem mit ihrer Stimme. Genau die verlor sie bei einem Auftritt jetzt aber und konnte nur noch krächzen.

Die Auftritte von Helene Fischer sind mit viel Vorbereitung verbunden. Die Schlagermusikerin und ihr Team geben alles dafür, dass die Besucher der „Rausch“-Tour jede Menge geboten bekommen. Ein Insider verriet bereits, wie aufwendig Helene Fischers Tournee wirklich ist. Die Crew ist auf alle möglichen Pannen und Probleme vorbereitet. Womit bei einem Auftritt in Frankfurt aber keiner gerechnet hat: Die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin verlor laut bild.de plötzlich ihre Stimme und konnte zunächst nicht mehr weitersingen.

Die 39-Jährige war beim Konzert am 3. Oktober 2023 in der Frankfurter Festhalle gerade dabei, ihren Hit „Genau dieses Gefühl“ zum Besten zu geben, als ihr ganz plötzlich die Stimme wegblieb. Die Sängerin bekam kaum noch einen Ton heraus und krächzte nur noch ins Mikrofon. Nur mithilfe der lautstark singenden Fans konnte Helene Fischer den Song überhaupt zu Ende bringen.

„Da hat es mir doch direkt die Sprache verschlagen. So schön finde ich es, heute bei euch zu sein. Das war ein Stückel Handkäse mit Musik, das mir direkt im Halse stecken geblieben ist“, zitiert bild.de die Schlagerqueen.

Helene Fischer trainiert hart für ihre Shows

Die Sängerin ist bekannt dafür, Mega-Bühnenshows auf die Beine zu stellen. Dass sie körperlich dafür topfit sein muss, dürfte nicht überraschen. Helene Fischer betonte vor ihrer Tour immer wieder, dass sie ihre Fitness auf ein ganz neues Level bringen muss, um ihren eignen Ansprüchen entsprechen zu können. Schweiß und Schmerzen nimmt sie dafür in Kauf. „Das ist am Anfang natürlich auch mit Schmerzen verbunden. Gerade für die Nummern in der Luft müssen der Oberkörper trainiert und die Muskeln auf Vordermann gebracht werden“, hielt sie fest.

Quelle: Pressekonferenz Helene Fischer, bild.de