Schlagerfans sauer: Michelle unterbricht Konzert, um Frau in Notlage zu helfen

Schockmoment für Schlagersängerin Michelle. Bei einem Konzert in Dresden erlitt ein Fan eine Panikattacke. Die Sängerin unterbrach daraufhin das Konzert – worüber nicht alle glücklich waren.

Dresden - Schlagersängerin Michelle (51) tourt aktuell durch Deutschland. Bei ihrem Auftritt in Dresden am Montag (13. März) kam es allerdings zu einer brenzligen Situation. Eine Frau erlitt vor der Bühne eine Panikattacke. Die Musikerin erkannte den Ernst der Lage und kümmerte sich um die Betroffene – das Konzert wurde deshalb kurz unterbrochen. Als es dem Fan besser ging, wurde die Show fortgesetzt.

Michelle rechtfertig sich auf Instagram

Auf Instagram erklärte Michelle laut „mdr.de“ nach dem Auftritt: „Ich habe mir kurz Zeit genommen für die nette Dame und glaube, ich konnte ihr damit ein bisschen helfen.“ Doch offenbar hatten nicht alle Konzertbesucher Verständnis. „Ich fand es sehr schade, dass es da ein paar Menschen gab, die dann gerufen haben, ich solle weiter meine Lieder singen, wir sollen da unten aufhören“, erzählte die Sängerin weiter. Doch „egal was passiert, so etwas geht immer vor“, stellte sie demnach klar.

Schlagersängerin Michelle half einem Fan in einer Notsituation beim Konzert in Dresden. © Imago Images

Nach dem Auftritt veröffentlichte Michelle noch einen Post - darin bedankt sie sich bei ihren Fans. „DANKE DRESDEN. Wir hatten einen tollen entspannten Off Day in eurer wunderschönen Stadt und einen grandiosen Abend mit euch in der Kulturhalle“, schrieb sie zu Bildern des Auftritts.

Die Michelle-Familie

Sängerin Michelle ist aktuell mit ihrer „30 Jahre, das war’s – noch nicht – Die Jubiläumstournee“ unterwegs. Noch bis zum 8. April stehen Konzerte auf dem Plan. Am 1. April spielt sie in Bochum, am 3. April in Kassel und das große Finale findet am 8. April in Köln statt. Bei der Tour wird sie von Tochter Marie Reim (22) und dem Schlagersänger Eric Philippi (26) unterstützt.

Michelle war von 1995 bis 1999 mit Sänger Albert Oberloher (60) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt die Tochter Céline Oberloher (26). Ab 1999 bis 2001 war Schlagerkollege Matthias Reim (65) der Mann in ihrem Leben. Die gemeinsame Tochter Marie Reim wurde 2000 geboren. 2007 folgte die zweite Ehe mit Josef Shitawey, ein Jahr später wurde erneut ein Mädchen geboren. Doch auch diese Beziehung hielt nicht, 2010 folgte die Scheidung.

