Von „toll“ bis „nice“: Fans begeistert von Anna Ermakova im pinken Sommerkleid

Von: Alica Plate

Anna Ermakova begeistert ihre Fans in einem Sommerkleid © Screenshot/Instagram/annaermakova1

Anna Ermakova hält ihre Fans auf Instagram immer auf dem Laufenden. Dabei begeisterte sie nun erneut ihre Fans. In einem pinken Sommerkleid schlendert sie durch die Straßen Londons.

London - Die heißen Temperaturen genießt Anna Ermakova (22) derzeit in ihrer Heimatstadt London. Auf Instagram zeigt sich die Tochter von Boris Becker in einem pinken Sommerkleid. Fans sind total begeistert.

Anna Ermakova hat sich auf Instagram eine Reichweite aufgebaut

Seit mehreren Wochen sitzt Boris Becker bereits im Gefängnis - für seine ganze Familie ein großer Schock. Doch sich deshalb zurückzuziehen, kommt für Töchterchen Anna Ermakova nicht infrage. Nachdem das Model klarstellte, immer für ihren Vater da zu sein, versucht sie ihr Leben so weit es geht, wie früher zu führen.

Denn die Tochter der Tennislegende, ist nicht nur als Model erfolgreich und stattet immer wieder verschiedenen Veranstaltungen einen Besuch ab, sondern hat sich auch auf der Social Media Plattform Instagram eine Reichweite aufgebaut. Über 47.000 Menschen folgen ihr bereits. Diese versorgt sie seitdem mit zahlreichen Bildern.

Auf ihrem neusten Foto zeigt sich Anna Ermakova in einem pinken Sommerkleid in London. Passend dazu kombiniert sie weiße Turnschuhe, sowie eine extravagante Sonnenbrille und eine pinke Handtasche. „Think pink“, kommentiert sie den Schnappschuss und begeistert damit reihenweise ihre Fans.

„Toll“, kommentiert ein Follower das Bild der 22-Jährigen. „Nice“ fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Endless legs“. Nicht das erste Bild, was bei den Fans extrem gut ankommt. Denn Anna Ermakova begeisterte ihre Fans bereits in Monaco in einem Sommerkleid. Verwendete Quellen: Instagram.com/annaermakova1