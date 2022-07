„Muss das wirklich sein???“: Fans genervt von Vanessa Mai, weil sie ihre Kehrseite präsentiert

Vanessa Mai zeigt sich im Netz gern mal freizügig © Instagram/Vanessa Mai

Fan-Kritik für gewagtes Foto: Vanessa Mai postete ein Bild, auf dem sie ihre Kehrseite zeigt. Die Aufnahmen der Sängerin wurden in Kalifornien aufgenommen.

Kalifornien – Genervte Fans: Schlagerstar Vanessa Mai (30) hält sich aktuell in Kalifornien auf und ließ ihre Follower jetzt an einigen Schnappschüssen von sich teilhaben, auf denen sie vor einer idyllischen Kulisse aus Palmen zu sehen ist.



Die „Ich sterb für dich“-Hitmacherin ist auf den schönen Instagram-Fotos mit zwei Freunden in Kalifornien zu bewundern und trägt auf den Bildern einen stylischen Oversized-Pullover in Grau und eine coole Sonnenbrille in Schwarz. Auf einem der Bilder steht sie in der Mitte neben ihren beiden Kumpels und präsentiert mit herausgestreckter Zunge ihre Kehrseite. Die gewagten Schnappschüsse lösten bei den Fans der Musikerin jedoch nicht nur Bewunderung aus, sondern stießen bei einigen ihrer Anhänger, die das Posting viel zu freizügig fanden, auf Unverständnis.

Vanessa Mais Fans genervt von Foto ihrer Kehrseite

Nicht alle Fans der Sängerin schienen von den Fotos begeistert zu sein und zeigten sich genervt von dem Bild, weil der Star darauf ihre Kehrseite präsentierte. So fragte ein User schockiert: „Muss das wirklich sein???“ Und auch ein anderer verkündete: „Nur noch peinlich!“ Wohingegen jedoch ein weiterer Follower von dem Bild schwärmte und schrieb: „Wow, das letzte Foto, leider ein bisschen unscharf, aber bitte mehr davon.“ Ein anderer Anhänger der Beauty erklärte begeistert: „Das sind so schöne Bilder!“