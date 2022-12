Schlagerfans traurig: Tour von „Fantasy“ soll komplett abgesagt werden

Was ist da nur los? Die Arena-Tour von Fantasy sollte im Frühling starten. Nun wird allerdings berichtet, dass die Schlagerband die Konzerte abgesagt hat. © IMAGO/Daniel Scharinger

Eigentlich war geplant, dass Fantasy ab Frühjahr 2023 auf große Arena-Tour gehen. Das Schlager-Duo weiß, wie es seinen Fans auf der Bühne einheizen kann und verwandelt jedes Konzert in ein unvergessliches Spektakel. Freddy Malinowski (51) und Martin Hein (51) sind schon seit über 20 Jahren mit ihrer Gruppe erfolgreich und mittlerweile ein echtes Urgestein in der Schlagerszene.

Umso mehr freuten sich die Fans auf die Fantasy-Tour im kommenden Jahr. Nun berichtet das Branchenportal Schlagerprofis.de allerdings, dass die Konzertreihe komplett abgesagt wird. Davon seien alle geplanten Auftritte der bereits verlegten Tour aus 2020/2021 betroffen. Wegen der Corona-Pandemie hatten Fantasy ihre Konzerte nämlich schon einmal um ein paar Jahre verschoben. Umso bitterer ist dieser erneute Rückschlag für die Fans. Doch was steckt eigentlich hinter der Tour-Absage? Offenbar seien „logistische, technische und personelle“ Gründe für die kurzfristige Änderung verantwortlich.

Fantasy: Großes Rätsel um ihre Arena-Tour

Bereits erworbene Tickets können den Berichten zufolge rückerstattet werden. Dafür zuständig sind die jeweiligen Vorverkaufsstellen. Allerdings ist weder auf der Website des Schlager-Duos noch in den sozialen Medien eine entsprechende Meldung zu lesen. Die Funkstille von Seiten der beiden Musiker überrascht angesichts der wichtigen News doch sehr. Möglicherweise melden sich Fantasy bald mit einem persönlichen Statement bei ihren Fans, um die Tour-Absage bekanntzugeben. Oder handelt es sich dabei lediglich um ein Missverständnis und die Konzerte finden doch wie geplant statt?

Die Antwort darauf wissen wohl nur Freddy Malinowski und Martin Hein selbst. Eigentlich hätte „Die große Arena-Tour“ von Fantasy am 3. April 2023 in Wien beginnen sollen. Anschließend waren viele weitere Termine in deutschen und österreichischen Städten geplant. Der letzte Aufritt im Rahmen der Tournee sollte am 8. Mai in Hof stattfinden. Sollte die Tour tatsächlich abgesagt werden, gibt es zumindest ein kleines Trostpflaster für die Fans: Bei allen nicht zur Tour gehörenden Konzerte sollen Fantasy trotzdem wie geplant auftreten.