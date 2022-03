Fantasy-Sänger Martin Hein frisch verlobt: „Weiß nicht, ob diese Ehe für immer hält“

Ross Antony zwingt seinen Mann, seine Schlagershow zu gucken: „Da muss er durch“

Endlich ist es so weit: Die vierte Ausgabe der „Ross Antony Show“ flimmert am 19. März über die heimischen TV-Bildschirme. Fans können es kaum erwarten, doch ausgerechnet Paul Reeves schaut sich die Show seines Göttergatten wohl nicht ganz freiwillig an.