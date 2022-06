Schon fast 7000 Likes: Fans feiern roten Badeanzug von Danni Büchner

Teilen

Danni Büchner posiert im roten Badeanzug. © Screenshots Instagram/dannibuechner

Danni Büchner posiert auf Instagram mit einem roten Badeanzug. Den Followern scheint es zu gefallen: Innerhalb kurzer Zeit sammelte das Bild fast 7000 Likes.

Mallorca - Über Danni Büchner (44; alle News auf der Themenseite) sind die Menschen geteilter Meinung: Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin wird von den einen gefeiert, teilt aber auch immer wieder, dass sie von vielen Menschen Hassnachrichten bekommt. Im Bikini kämpfte Danni Büchner schon kürzlich gegen Bodyshaming und zeigte allen, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt. Ihr neues Bild in rotem Badeanzug scheint gerade besonders gut anzukommen.

Danni Büchner im roten Badeanzug auf Instagram

Derzeit scheint er bei den Promis das Lieblings-Accessoire zu sein: der rote Badeanzug im Baywatch-Stil. Bei Evelyn Burdecki darf er bei keinem Schwimmausflug fehlen, Frauke Ludowig postete gerade ein Bild im roten Einteiler und erntete Lob von Burdecki und auch Marie Reim begeisterte Fans erst mit einem entsprechenden Strandfoto.

Nun holte auch Danni Büchner (alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie) ihren roten Badeanzug aus dem Kleiderschrank und veröffentlichte ein Foto davon auf Instagram. „Sommer, Sonne & einfach mal einen roten Badeanzug aus dem Schrank gekramt. P.S.: Menschen um sich zu haben, die einen glücklich und zufrieden machen, sind das größte Geschenk“, schreibt die 44-Jährige dazu.

Schon fast 7000 Likes: Fans feiern roten Badeanzug von Danni Büchner

Für das Foto sind die Kommentare zwar deaktiviert, doch den Fans scheint es zu gefallen. Schon 6950 Likes (Stand: 07.06.; 13:00 Uhr) sammelte das Spiegelselfie von Büchner. Eine Reaktion repostete die fünffache Mama auch in ihrer Instagramstory. „Kannst du so gut tragen!! Selbstbewusstsein kann so sexy sein!!“, schreibt eine Freundin zu dem Foto.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens: 20 unglaubliche Fotos ihrer Body-Transformation Fotostrecke ansehen

Wegen einer Party mit 15 Kindern zeigte sich Danni Büchner kürzlich etwas überfordert auf Instagram. Es handelte sich um eine Geburtstagsparty für ihre beiden Zwillingskinder Diego und Jenna. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner