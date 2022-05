Fat Comedy nach Ohrfeige für Pocher pleite? Bei Social Media „überall eingeschränkt“

Wurde Fat Comedy wegen der Ohrfeige, die er Oliver Pocher gegeben hatte, auf Social Media eingeschränkt? © Kolbert-Press/Imago & Instagram/fat.comedy

Durch die Ohrfeige für Oliver Pocher wurde Fat Comedy über Nacht berühmt. Doch wie verdient er seinen Lebensunterhalt – das wollte ein Follower in seiner Instagram-Fragerunde von dem TikToker wissen. Scheinbar nicht als Influencer auf Social Media.

Fat Comedy hatte vor geraumer Zeit Comedian Oliver Pocher bei einem Boxkampf geohrfeigt. Der TikToker und Instagrammer rechtfertigte seine Ohrfeige damit, dass er selbst Mobbing-Opfer gewesen sei und es nicht akzeptieren könne, wie Pocher über andere herziehe. Neben gerichtlichen Folgen kommen nun wohl auch Social Media-Konsequenzen auf Fat Comedy zu.

Fat Comedy startet eine Fragerunde auf Instagram: „Stell mir eine Frage“

Um den Kontakt zu seinen Followern zu pflegen oder auch nur aus Langeweile startet der Fat Comedy eine Fragerunde in seiner Instagram-Story. Auch in seinem letzten Post auf Instagram richtet er das Wort direkt an die Leserinnen und Leser: „Und was machst du so?“.

In seiner jüngsten Fragerunde in der Insta-Story wollte ein User von Fat Comedy wissen: „Welche Prominenten stehen gerade alle hinter dir? Würde mich mal interessieren“. Vermutlich spielt diese Frage explizit auf die Auseinandersetzung mit Comedian Oliver Pocher an. „Ich steh‘ selber hinter mir, das reicht“, lautet das kurze Statement von Fat Comedy.

Fat Comedy nach Ohrfeige für Pocher pleite? Bei Social Media „überall eingeschränkt“

Hatte die Ohrfeige, die Fat Comedy Oliver Pocher gegeben hatte, weitreichendere Folgen als bislang bekannt? Ein Follower wollte nämlich wissen, womit er eigentlich seinen Unterhalt verdiene. Scheinbar nicht mit Kooperationen auf der Social-Media-Plattform.

Fat Comedy erklärt nämlich: „Eigentlich mit Social Media, aber da ich überall eingeschränkt bin/werde, ist das zurzeit schwer“. Seinen Humor hat der gebürtige Iraner allerdings noch nicht verloren, „Das mit dem Fahrräderklauen läuft zurzeit auch nicht mehr so“. Stattdessen bittet er seine Fans um Tipps, ob jemand einen Job für ihn hätte. Die Frau von Oliver Pocher schwang bis letzten Freitag noch bei „Let‘s Dance“ das Tanzbein. Vor dem Finale schied Amira jedoch aus – hat sie sich von ihrer Gage ein neues Luxusauto gegönnt? Verwendete Quelle: instagram.com/fat.comedy