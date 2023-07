Fehlstart in die Flitterwochen: Charlène von Monaco und Albert II. schliefen in unterschiedlichen Hotels

Von: Annemarie Göbbel

Böse Zungen behaupten, die Ehe von Albert II. und Charlène stehe unter einem schlechten Stern. Zumindest der Start in die Flitterwochen verlief äußerst unromantisch.

Monaco – Die standesamtliche Trauung von Charlène von Monaco (45) und Albert II. (65) fand am 1. Juli 2011 statt, am Tag danach folgte die kirchliche Traumhochzeit. Genauso lange kursieren Gerüchte, die Fürstin sei seit Jahren zutiefst unglücklich in ihrer Ehe und lebe in einem goldenen Käfig, aus dem sie nicht ausbrechen könne. Berichte eines Insiders über die Flitterwochen von Charlène und Albert werfen ein ebenfalls trauriges Licht auf die Beziehung des Paares.

Statt einen romantischen Honeymoon mit Charlène zu verbringen, hatte Albert Termine

Statt eine magische Zeit in Südafrika zu verleben und jeden Moment in der Gesellschaft des anderen zu verbringen, schliefen Charlène und Albert von Monaco in der ersten Nacht der Flitterwochen zehn Meilen (16 km) voneinander entfernt in getrennten Hotels. Als das Paar nach Durban flog, hatte der Urlaub noch verheißungsvoll mit einem Treffen mit Jacob Zuma (81), dem damaligen Präsidenten der Republik, begonnen

Doch dann berichtete eine Lokalzeitung, dass das Fürstenpaar den Präsidenten „in zwei getrennten Fahrzeugen“ verlassen hätte. Die Gerüchte verschärften sich, als sich herausstellte, dass Albert im Hilton Hotel in Durban übernachtete, Charlène jedoch im Oyster Box Hotel in Umhlanga eingecheckt hatte – mehr als 16 Kilometer die Küste hinauf. Während Charlène die meiste Zeit des Honeymoons in einem luxuriösen Badeort weilte, ging Albert in Durban seinen Geschäften nach. Weswegen der Regent in seinen Flitterwochen überhaupt Termine wahrnehmen wollte, ist eine berechtigte Frage.

Fürst Albert hatte bereits zwei leibliche Kinder vor der Heirat mit Charlène Seine älteste Tochter Jazmin Grace Grimaldi (31) zeugte er mit der amerikanischen Immobilienmaklerin Tamara Rotolo (61), sein ältester Sohn, Alexandre Grimaldi-Coste (19) ist das gemeinsame Kind mit der ehemalige Air-France-Stewardess Nicole Coste (51). Beide Kinder hat Albert II. anerkannt. Doch keines seiner Kinder aus der Zeit vor der Ehe kann Thronfolger werden, da sie unehelich geboren wurden.

Die Erklärung, warum das Ehepaar nicht gemeinsam im Hotel übernachtete, ist fadenscheinig

Mit getrennten Hotels fangen Flitterwochen sicher nicht so romantisch an, wie man sich das erträumt (Fotomontage). © Joel Ryan/dpa & Norbert Scanella/Imago

Die Gerüchteküche brodelte also gleich von Anfang an: Angeblich soll Charlène während der Reise sogar bewacht worden sein, damit sichergestellt werden konnte, dass sie nicht alleine abreist oder gar flüchtet. Romantik ist jedenfalls etwas anderes. Auch die Erklärung hat einen faden Beigeschmack: Albert sei in Durban geblieben, weil er am nächsten Morgen ein frühes Treffen hatte und befürchtete, im Stau stecken zu bleiben, wenn er von außerhalb der Stadt anreisen würde. Die Erklärung gab übrigens der Vater der Braut, der pensionierte Kopiererverkäufer Mike Wittstock (77), ab.

Warum Charlène dann nicht einfach ebenfalls im Hilton eingecheckt war, konnte er jedoch nicht erklären. Dem Getuschel war Tür und Tor geöffnet. Bald hieß es auch, es sei nicht der erste Versuch des Fürstenpaares gewesen, in die Flitterwochen zu starten. Wenige Wochen nach ihrer Hochzeit hätten sie das Vorhaben abgebrochen, nachdem Albert, vor der Ehe mit Charlène als ewiger Playboy bekannt, in einen Skandal darüber verwickelt war, ob er nicht ein weiteres Kind außerhalb der Ehe gezeugt habe. Er sei eigens aus Südafrika zurückgeflogen, um mit einem Vaterschaftstest die Ansprüche abzuwehren. Immer wieder sorgen seitdem neue Gerüchte für Zweifel an der Ehe zwischen Charlène und Albert. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk