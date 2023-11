Rumtopf, „knusprige Göckele“, Drei-Meter-Baum: So feiert Andrea Berg Weihnachten

Von: Lisa Klugmayer

Drucken Teilen

Fans von Andrea Berg können sich dieses Jahr mit dem Weihnachtsalbum der Schlagersängerin auf die Feiertage einstimmen. Doch wie feiert eigentlich Andrea Berg selbst?

Kleinaspach – Andrea Berg (57) hat dieses Jahr ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für ihre Schlager-Fans. Am 17. November ist ihr Weihnachtsalbum mit vielen Klassikern und neuen Hits für die besinnliche Zeit erschienen. Im Interview mit IPPEN.MEDIA verrät Andrea Berg nun, was sie dazu inspiriert hat ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, ihren Lieblingssong auf dem Album und wie das Weihnachtsfest eigentlich im Hause Berg/Ferber so ausschaut.

Von tanzbar bis besinnlich – Andrea Berg verrät: Jedes Weihnachtslied hat seine eigene Geschichte

2007 veröffentlichte Andrea Berg bereits ein Weihnachtsalbum. Jetzt dürfen sich Fans mit „Weihnacht“ auf den Nachfolger freuen. Was die Schlagersängerin dazu inspiriert hat, nun wieder ein Weihnachtsalbum aufzunehmen, hat sie IPPEN.MEDIA verraten: „Weihnachten so zu genießen, wie es gedacht ist – als Fest der Familie und der Freude, dankbar für das zu sein, was man hat und es als fröhliches Fest zu begreifen – das möchte ich mit meinem neuen Album zum Ausdruck bringen“.

Transparent, kurz und aus Leder: Die ausgefallensten Outfits von Andrea Berg Fotostrecke ansehen

Diese Bilder habe sie in ihren neuen Songs geschaffen. „Erst alle Folgen ‚Sissi‘ schauen, dann rausgehen und ’nen Schneemann bauen. Schlitten fahren, Freude spüren und das Gefühl der Leichtigkeit und des Zusammenseins miteinander zu genießen – darauf kommt es doch an. Drei der neuen Songs sind deshalb auch bewusst zum Tanzen“, so die Schlagersängerin.

Dabei habe sie keinen Lieblingssong, denn jeder Song erzähle seine eigene Geschichte. „Es sind die neuen, tanzbaren Titel wie ‚Dezembertraum‘, ‚Küss mich unterm Mistelzweig‘ oder ‚Weihnacht‘ für ein fröhliches Fest mit dabei, aber auch Songs wie ‚Es ist wieder Weihnacht‘“.

Rumtopf, „knusprige Göckele“, Drei-Meter-Baum: So feiert Andrea Berg Weihnachten

Aber wie verlebt Andrea Berg eigentlich die Weihnachtsfeiertage? „Das allerschönste Geschenk ist die gemeinsame Zeit, die ich mit der Familie verbringen darf. Wir haben bei uns einen riesigen Tisch, daran nimmt die ganze Familie Platz“, verrät die Schlagersängerin.

Eines ist Andrea Berg an Weihnachten besonders wichtig: Ihre Familie. © IMAGO/HOFER

Kulinarisch fährt Familie Berg/Ferber (ihr Ehemann ist Spielerberater Ulrich Ferber, 64) auch einiges auf. „An Heiligabend gibt es bei uns traditionell knusprige Göckele [Brathähnchen; Anm. d. Red.] aus dem Backofen mit Kartoffelsalat für alle. Mein Mann setzt bereits Ende Mai einen Rumtopf an, da werden nach und nach leckere Früchte eingelegt, die die Saison so bietet“, erzählt Andrea Berg. Den Rumtopf gäbe es dann nach dem Essen. Das Dessert werde aufgeteilt. „Jeder aus der Familie steuert etwas dazu bei“. Am ersten Weihnachtsfeiertag bereite Andrea Berg dann Sauerbraten mit Rotkohl und Knödeln zu, Uli sei für die Spätzle zuständig. „Auch das hat bei uns Tradition“.

Aber natürlich darf neben der Familie und jeder Menge gutem Essen auch die passende Atmosphäre nicht fehlen. „In unserer Wohnung haben wir jedes Jahr einen drei Meter hohen Weihnachtsbaum“. Die Tanne schmücke Andrea Berg dann gemeinsam mit ihrer Tochter Lena-Maria (25) – traditionell in Rot. „Mit Kugeln, kleinen Schaukelpferden und vielem mehr. Da kann ich mich wirklich stunden- und tagelang beschäftigen“.

Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum. © Screenshot Instagram @andreabergoffiziell

Im übernächsten Jahr geht Andrea Berg dann wieder auf Tour. Mit einem Instagram-Post kündigt die Schlagersängerin ihre große Arena-Tour für das Jahr 2025 an. Ein Versprechen macht dabei besonders neugierig. Verwendete Quellen: Interview mit IPPEN.MEDIA