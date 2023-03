„Kann nicht mehr“: Felix Lobrecht hat immer wieder hohes Fieber und legt Karriere auf Eis

Comedy-Star Felix Lobrecht kündigt eine Auszeit an. Der berufliche Stress sei dem Podcaster in den letzten Monaten zu viel geworden.

Sorge um Felix Lobrecht (34): Der Comedian zieht sich wegen gesundheitlicher Probleme aus der Öffentlichkeit zurück. In den letzten Jahren lebte der Podcaster förmlich auf der Überholspur. 2018 wurde ihm der Deutsche Comedypreis als bester Newcomer verliehen. Außerdem veröffentlichte er zwei Bücher, darunter den Bestseller „Sonne und Beton“, der Anfang des Monats in die Kinos kam. Zusammen mit seinem Kollegen Tommi Schmitt (34) betreibt Lobrecht den Podcast „Gemischtes Hack“, der als erfolgreichster Podcast im deutschsprachigen Raum gilt. Darüber hinaus hat er viele weitere Solo-Projekte am Laufen, die alle jede Menge Zeit und Energie kosten.

Nun enthüllt der Komiker, dass ihm alles zu viel wird. „Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit der Welt, sorry“, gestand er in der neuesten Podcast-Folge. Ein Jahr lang will sich der Autor ganz auf sich selbst konzentrieren. „Ich verkünde ganz offiziell und groß, ganz würdelos in dieser Kack-Folge: Ich höre mit Comedy für ein Jahr auf“, erklärte er.

Felix Lobrecht: „Ich bin im Arsch“

Mehrfach wiederholte Lobrecht, wie schlecht es ihm derzeit gehe. „Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Ich hab mich totgearbeitet. Ich bin seit fünf Monaten krank. Ich bin in der Klinik hier, ich bin im Arsch“, offenbarte er rundheraus. Immer wieder leide der 34-Jährige an Fieber, das im regelmäßigen Abstand in seinem Körper ausbricht. Für Lobrecht ist seine Infektanfälligkeit ein Weckruf. Bis Mai will er noch im Rahmen seiner „All you can eat“-Tour unterwegs sein, im September stehen außerdem zwei Shows in Berlin an.

Danach gönnt sich der gebürtige Münsteraner eine wohlverdiente Pause. Seine Auszeit will er nutzen, um die Welt zu bereisen. „Früher hatte ich nie das Geld und seitdem ich das Geld habe, habe ich nicht die Zeit dafür“, so Lobrecht. Eine gute Nachricht gibt es immerhin für die Fans: Seinen Podcast „Gemischtes Hack“ will der Comedy-Star weiter aufnehmen.