„Hast mir die Sterne gezeigt“: Felix Neureuther verabschiedet sich rührend von Mama Rosi Mittermaier

Nach dem Tod von Ski-Legende Rosi Mittermaier zeigt sich ihr Sohn Felix Neureuther emotional und teilt seine Trauer öffentlich mit seinen Fans.

Lange führte Ski-Legende Rosi Mittermaier († 72) einen erbitterten Kampf gegen den Krebs. Am 4. Januar 2023 verlor sie ihn schließlich und wurde in ihrer Wahl-Heimat Garmisch-Partenkirchen von den Schmerzen erlöst. Seit ihrem Tod scheint die Welt des Wintersports still zu stehen – zu groß ist der Schock über den Verlust der Gold-Olympionikin von 1976. Besonders schwer trifft das Ableben von „Gold-Rosi“ natürlich ihre Familie: Rosi hinterlässt neben Ehemann und Ex-Skifahrer Christian Neureuther (73) auch die zwei gemeinsamen Kinder Ameli (41) und Felix Neureuther (38) sowie vier Enkel.

Nachdem Modedesignerin Ameli sich bereits mit einer emotionalen Instagram-Story von Mama Rosi verabschiedete, teilte nun auch Sohn und Sportler Felix Neureuther einen liebevollen Abschieds-Post mit der Welt. Den Instagram-Post ziert ein Bild aus den Kindheitstagen des gebürtigen Müncheners. Es zeigt den kleinen Felix vertraut mit Mama Rosi. „Du hast mir die Sterne gezeigt. Jetzt bist du selbst einer. Danke für alles liebe Mama“, lauten seine rührenden Abschiedsworte unter dem Bild.

Ski-Star Felix Neureuther in tiefer Trauer

Unter Felix’ emotionalem Abschieds-Post zollt auch die internationale Sport-Prominenz seiner Mama Respekt. Der ehemalige deutsche Handballer Stefan Kretzschmar (49) kommentierte mitfühlend: „Ich schaue auch oft, hoch’. Wünsch dir Stärke.“ Die US-amerikanische Ex-Skirennfahrerin Lindsay Vonn (38) wiederum schrieb: „Jetzt hast du immer einen Engel, der dich beschützt.“

Worte, die dem ehemaligen Ski-Star in dieser schweren Zeit sicher Trost spenden – auch, wenn sie ihm den Schmerz nicht nehmen können. Sicher, der Tod von Mama Rosi kam nicht plötzlich, doch der Verlust schmerzt Felix Neureuther merklich. Er und seine Mutter standen sich nah, sie war eine wichtige Stütze und enge Vertrauensperson für den 38-jährigen.

Besonders tragisch: An Mama Rosis Todestag, dem vergangenen Mittwoch, kommentierte der ehemalige Skifahrer als Experte noch den Nachtslalom in Garmisch für das ARD. Aufgrund der traurigen Nachricht über das Ableben seiner geliebten Mutter musste er jedoch nach dem ersten Lauf abbrechen. Es bleibt zu hoffen, dass der Sportler nun eine Auszeit nehmen kann, um den schweren Verlust im Kreise der Familie zu verarbeiten.