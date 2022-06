„Bäuchlein“: Paul Janke und Timur Ülker spotten über GZSZ-Star Felix van Deventers Instagram-Fotos

Felix van Deventer protzt auf Instagram mit seinen Muskeln © Instagram/Felix van Deventer

Felix van Deventer zeigt auf Instagram stolz seine Muskeln – und provoziert damit spöttische Kommentare von seinen Kumpels Paul Janke und Timur Ülker.

Das sind Muckis! GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer (26) beeindruckt seine Instagram-Community mit krassen Fotos seines Oberkörpers. Auf seinem Account teilte der TV-Star zwei Spiegel-Selfies, die seinen durchtrainierten Body in Szene setzen. Die Bilder scheinen nach einer schweißtreibenden Trainingseinheit im Fitnessstudio aufgenommen worden zu sein, dem Felix dem Anschein nach fast täglich einen Besuch abstattet.

Stolz zeigt der Seriendarsteller seinen klar definierten, stahlharten Sixpack. Brust und Schultern sind breit und muskulös, und sein Bizeps nimmt nahezu gigantische Ausmaße an. „Was ist euer Hobby?“, betitelte Felix seinen Post. Dazu fügte er die Hashtags #bodybuilding und #fitness. Neben seiner Arbeit am GZSZ-Set und seinen Pflichten als Vater verbringt Felix seine Zeit also am liebsten damit, im Gym Gewichte zu stemmen.

Allerdings provozierte er mit den Aufnahmen einige spöttische Kommentare von Seiten seiner prominenten Kumpels. So witzelte GZSZ-Kollege Timur Ülker (32), der selbst ebenfalls ordentlich Muckis hat: „Bro, falls du Ernährungsberatung suchst, sag Bescheid! Das Bäuchlein bekommen wir wieder in den Griff!“

„Warum lässt du dich so gehen?“

Auch Ex-Bachelor Paul Janke (40) ließ es sich nicht nehmen, Felix auf den Arm zu nehmen. Neben Timurs Kommentar fügte der Frauenschwarm hinzu: „Wir müssen ihm echt helfen - so geht es ja nicht weiter!“ Und direkt an Felix gerichtet schrieb Paul: „Trainierst du nicht mehr? Warum lässt du dich so gehen?“ Mit einem Lach-Smiley machte der TV-Star klar, dass er den Muskelmann natürlich nur verulkt. Reagiert hat Felix bisher nicht auf die Sticheleien seiner Promi-Freunde, aber sicher hat er beim nächsten Männer-Treffen eine schlagfertige Antwort parat.

Viel netter ist der Kommentar von Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30). Mit dem Kommentar „Maschine“ und einem angespannten Bizeps zollte er Felix für seine eiserne Disziplin an den Fitnessgeräten Tribut. Auch die Fans des Soap-Darstellers zeigten sich beeindruckt. „Wahnsinn, da steckt viel Arbeit drin… Respekt“, lobte ihn ein Follower. Andere Nutzer hinterließen anerkennende Worte wie „Kraftpaket“, „heftig“ oder „Bombe“.