Von „wow“ bis „sportliche Mama“: Fernanda Brandao begeistert mit After-Baby-Body

Fernanda Brandao beeindruckt bei Instagram mit ihrem fitten After-Baby-Body © Instagram: fernanda_brandao

Ohne Filter! Fernanda Brandao beeindruckt ihre Fans mit Bildern von ihrem After-Baby-Body. Die Follower des Stars schwärmen von der Sportlichkeit der Mama.

München – Update ihres After-Baby-Bodys ganz ohne Filter! Fernanda Brandao (39) beeindruckt ihre Fans mit Fotos, auf denen sie in Sportbekleidung für die Kamera posiert. Die ehemalige Hot Banditoz-Sängerin brachte im vergangenen Monat ihre kleine Tochter zur Welt und ließ ihre Fans jetzt an einem Update zu ihrem After-Baby-Body teilhaben.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram teilte die brünette Schönheit einige Schnappschüsse von sich, auf denen sie sich nur sechs Wochen nach der Geburt ihres Babys in sportlichen Outfits zeigte. Dabei schien von ihren Schwangerschaftsrundungen kaum noch etwas zu erkennen zu sein! Zu den schönen Bildern, die sie ganz ohne Filter und Bearbeitungsprogramme veröffentlichte, verkündete die Mutter: „Das bin ich, sechs Wochen nach der Geburt meiner Tochter. Ohne Filter, ohne Bearbeitung, aber vorteilhaft gepost.“ Wir sind begeistert von dem sportlichen Posting der Neu-Mama!

Fernanda Brandao beeindruck Fans mit After-Baby-Body

Die Follower der gebürtigen Brasilianerin reagierten auf das Posting des After-Baby-Bodys ihres Idols mit zahlreichen positiven Kommentaren, in denen sie unter anderem von der Sportlichkeit der frischgebackenen Mama schwärmten. „Wow, toll siehst du aus“, schwärmte ein User ganz begeistert. Und auch ein weiterer Anhänger der Prominenten verkündete, dass er von dem Posting der Mutter begeistert sei. Der Fan kommentierte: „Wow! Hübsche, sportliche Mama.“