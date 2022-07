„In Lebensgefahr geraten“: Fernanda Brandao erlitt bei Geburt eine Schwangerschaftsvergiftung

Teilen

Fernanda Brandao spricht offen über ihre schwierige Geburt. © Screenshots Instagram/fernanda_brandao

Sängerin Fernanda Brandao spricht über die gefährlichen Komplikationen bei der Geburt ihrer kleinen Tochter: Sie erlitt eine Schwangerschaftsvergiftung.

Lappland - Eigentlich hatte Fernanda Brandao (39) davon geträumt, ihr Baby in Lappland per Hausgeburt zur Welt zu bringen. Letztendlich kam jedoch alles anders als geplant und die Schwangerschaft der Sängerin nahm einen dramatischen Verlauf: Sie erlitt eine Schwangerschaftsvergiftung und musste nach der 40. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus. Dort kam ihre Tochter per Not-Kaiserschnitt zur Welt. Wie schlimm es wirklich um Mutter und Kind stand, schildert der ehemalige „Hot-Banditoz“-Star gegenüber Bunte: „Wenn wir länger gewartet hätten, wäre ich unnötig in Lebensgefahr geraten.“

Fernanda Brandaos Verlobter Roman fuhr für Geburt mit Corona durch einen Schneesturm

Anschließend habe Fernanda sechs lange Stunden im Aufwachraum warten müssen, bevor sie ihr Baby endlich kennenlernen konnte. Immerhin durfte ihr Verlobter Roman Weber währenddessen bei der gemeinsamen Tochter sein. Doch auch diese Zusammenkunft gestaltete sich als schwierig: Der frischgebackene Papa musste drei Stunden lang durch einen heftigen Schneesturm fahren, um bei seiner Familie sein zu können – und das trotz Corona-Erkrankung.

Fernanda ist es wichtig, ganz offen über ihre Probleme bei der Geburt zu reden. Viel zu oft werde darüber geschwiegen – das will die Halb-Brasilianerin unbedingt ändern. „Ich möchte, dass es kein Tabuthema mehr ist, es wird viel zu selten über Komplikationen in der Schwangerschaft und bei der Entbindung gesprochen“, erklärt sie. Mit ihrer Geschichte will die Fitnesstrainerin anderen Frauen Mut machen, die ebenfalls Probleme in der Schwangerschaft erlebt haben.

Fernanda Brandao verrät den Namen ihrer kleinen Tochter

Inzwischen liegen diese schweren Zeiten glücklicherweise hinter Fernanda Brandao. Zusammen mit ihrem Partner kann sie nun voll und ganz ihr Familienglück zu dritt genießen. In dem Interview plaudert sie auch aus, welchen Namen ihre Tochter trägt. Demnach hat sich das Paar dazu entschieden, ihre Tochter Aurora zu nennen. Das hat den Hintergrund, dass die Neu-Eltern in ihrer Wahlheimat Lappland zum ersten Mal Polarlichter sahen, die den wissenschaftlichen Namen Aurora borealis haben. Für Fernanda und ihren Roman stand schnell fest, dass der Name wie die Faust aufs Auge zu ihrer Tochter passte.

Verwendete Quellen: Bunte; instagram.com/fernanda_brandao