Von: Stella Rüggeberg

Amira und Oliver Pocher wollen sich mit Tanzeinlage beim ESC und ZDF-Fernsehgarten bewerben © Instagram/oliverpocher

Dass Amira und Oliver Pocher ihr Tanzbein schwingen können, haben sie bei „Let‘s Dance“ bereits bewiesen. Auf Instagram legen sie nun die nächste Tanzeinlage hin. Mit dem Video will sich das Paar beim ESC und ZDF-Fernsehgarten bewerben.

Amira und Oliver Pocher genießen die sommerlichen Temperaturen am Pool. Doch vom ganzen Herumliegen kann einem ganz schön langweilig werden. Deshalb vertreiben sie sich diese mit einer wunderbaren Tanzeinlage und bewerben sich gleichzeitig für einen Auftritt beim Eurovision Song Contest und dem ZDF-Fernsehgarten.

„Fernsehgarten, wir kommen“: Landen Oliver und Amira Pocher mit Tanzeinlage bald bei Andrea Kiewel?

Die Pochers haben beide an der RTL-Show „Let‘s Dance“ teilgenommen. Kein Wunder also, dass ein wenig vom Tanzunterricht noch im Kopf geblieben ist. Während Amira Pocher mit einer Kinderschaufel als Mikro das Lied „Everytime We Touch“ von Cascada lipsynced, schwingt ihr Mann Oliver seine Arme hinter ihr wild umher.

Aus der Beschreibung geht hervor, dass sie sich mit diesem Video für den Eurovision Song Contest und der Show von Andrea Kiewel bewerben: „ESC & FERNSEHGARTEN, wir KOMMEN!! TANZEN ist UNSER LEBEN!“, so Oliver Pocher auf Instagram.

Umstrittener Song „Layla im ZDF-Fernsehgarten

Unterhaltsam ist ihre kleine Tanzeinlage auf jeden Fall. Ob es für den ESC und den ZDF-Fernsehgarten reicht, bleibt abzuwarten. Noch läuft die Open-Air-Show am Mainzer Lerchenberg bis Ende September. Genug Sonntage also noch, um bei Andrea Kiewel aufzutreten.

Am 31. Juli soll der umstrittene Song „Layla“ unzensiert im ZDF-Fernsehgarten performt werden. Sollte die Puffmama noch vor Kurzem zur „Wuffmama“ umgetauft werden, dürfen DJ Robin und Schürze das Lied im Öffentlich-Rechtlichen spielen. Verwendete Quellen: Instagram/oliverpocher