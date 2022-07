Botschaft unterm Kleid: Bert Wollersheims Frau fordert unzensierte „Layla“-Version im Fernsehgarten

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Wird es eine unzensierte „Layla“-Version des Ballermann-Hits von „DJ Robin x Schürze“ geben? Am 31.07. ist die Formation zu Gast im ZFD-Fernsehgarten bei Moderatorin Andrea Kiewel. Nun setzt sich auch Bert Wollersheims Frau Ginger für den umstrittenen Song ein.

1 / 11 Um den Fernsehgarten ist eine Sexismus-Diskussion entbrannt, wegen „Layla“. Nun mischt sich auch Ginger Wollersheim ein. © Imago Images

2 / 11 Nun setzt sich auch Bert Wollersheims Frau Ginger für eine unzensierte Layla-Version im ZDF-Fernsehgarten bei Andrea Kiewel ein. © Imago images

3 / 11 Ginger Wollersheim (rechts) war früher Stripperin. Nun ist sie durch die Ehe mit Bert Wollersheim bekannt. © Nicole Kubelka via www.imago-images.de

4 / 11 Im Oktober 2018 heirateten Ginger und Bert Wollersheim in Dänemark und sind seitdem unzertrennlich. © Christoph Hardt via www.imago-images.de

5 / 11 2018 startete Ginger Costello-Wollersheim eine Karriere als Schlagerstar. 2019 brachte sie bereits zwei Songs heraus: „Ananassaft“ und „Du willst es doch auch“. © Eventpress Fuhr via www.imago-images.de

6 / 11 2019 nahm Ginger Costello-Wollersheim außerdem an „Promi Big Brother“ teil. Dort schied sie jedoch früh aus. © Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

7 / 11 Nun mischt sich Ginger Wollersheim in die aktuelle Fernsehgarten-Diskussion ein. Andrea Kiewel ist die Moderatorin der ZDF-Show am Sonntag. © IMAGO/Neis / Eibner-Pressefoto

8 / 11 Es geht um DJ Robin & Schürze (l) und ihren Partyhit Layla. Der ist für den konservativen Fernsehgarten zu umstritten. © Paul Pasytsch

9 / 11 Textpassagen wie „schöner, jünger, geiler“ oder „Puffmama“ sorgten für eine Sexismus-Debatte. © Google

10 / 11 Dabei gibt es im Fernsehgarten immer wieder Ballermann-Songs zu hören und auch freizügige Outfits gehören zum festen Bestandteil der ZDF-Show. © IMAGO/Neis / Eibner-Pressefoto

11 / 11 Auf dem roten Teppich hat Ginger Wollersheim nun eine eindeutige Botschaft auf ihrem Oberschenkel an das Fernsehgarten-Team gesendet. © IMAGO/Neis / Eibner-Pressefoto

Es ist das Sommerloch-Thema: Der Ballermann-Hit „Layla“ soll sexistisch sein. Das Wort „Puffmutter“ und andere Formulierungen sorgten dafür, dass der Charts-Hit extra für den ZDF-Fernsehgarten umgeschrieben werden sollte. In den Medien konnten die Zuschauer und Fans der Unterhaltungsshow eine lange Diskussion um „Layla“ verfolgen.

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Doch nun setzt sich auch Ginger Wollersheim dafür ein, den Ballermann-Hit in einer unzensierten Version am Lerchenberg in Mainz zu spielen. Auf dem roten Teppich präsentierte die Frau von Rotlichtgröße Bert Wollersheim einen „Free Layla“-Schriftzug unter ihrem roten Abendkleid. Ob der ZDF-Fernsehgarten (hier alle Infos) nun einlenkt?

Auch interessant