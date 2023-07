Drei Termine hat‘s gedauert: Riesiges Bauch-Tattoo von Iris Klein ist fertig

Von: Florian Schwartz

Nach der Trennung von Ehemann Peter legt Iris Klein eine rasante Typverwandlung hin. Doch für ihr XXL-Tattoo musste sie jetzt fest die Zähne zusammenbeißen.

Mallorca – Fans von Iris Klein (56) dürften bei diesen Bildern kräftig mitgelitten haben. Denn die Mutter von Daniela Katzenberger (36) machte ihren Traum vom Bauch-Tattoo wahr. Doch das Projekt, das sie in ihrer Instagram-Story teilte, ging schmerzhafter über die Bühne als erwartet. Umso stolzer war die Influencerin am Schluss auf das Ergebnis.

Iris Klein präsentiert großes Isis-Tattoo

Noch während einer Sitzung teilte Iris Klein ein Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie mit schmerzverzerrtem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen zum Queen-Hit „Another One Bites the Dust“ in die Kamera blickt. Es ist nicht das erste Tattoo, das die Wahlmallorquinerin sich hat stechen lassen. Allerdings schien die Stelle im Bauchbereich ihr sichtlich zu schaffen zu machen. Denn Iris hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei schmerzhafte Sitzungen hinter sich.

Am Schluss gab es die große Präsentation. Bei der Darstellung, die ihren kompletten Unterbauch ziert, handelt es sich um die ägyptische Göttin Isis. Doch für Iris hat sich das Leid gelohnt. „Nach der dritten Sitzung ist es dann doch endlich fertig“, erklärt der Reality-Star mit großer Freude. „Ich hab‘s ausgehalten und es ist wunderschön geworden.“

Iris Klein: Ihre Typverwandlung geht weiter

Doch Iris kündigt an, dass dieses XXL-Tattoo erst der Auftakt ist. „Jetzt kommen noch ganz viele weitere ägyptische Symbole an meinen Körper“, erklärt die 56-Jährige und gibt auch den Grund an, „Ich fühl’ mich da einfach hingezogen.“ Iris Klein schließt nicht aus, dass sie vielleicht in einem früheren Leben schon mal in Ägypten gelebt hat oder womöglich sogar selbst die Göttin Isis war.

Seit der Trennung von ihrem Ehemann Peter Klein (56) investiert Iris viel Zeit und Geld, sich ein neues Leben aufzubauen. Sie hat nicht nur einige Kilos purzeln lassen. Erst vor kurzem ließ sie sich die Lippen aufspritzen und die Brüste vergrößern – sehr zur Freude auch ihres neuen Freundes, der das Ergebnis der OP „mega“ fand.

Doch dem noch nicht genug. Ihren Fans teilte Iris Klein jetzt mit, dass sie sich für einen weiteren Beauty-Eingriff demnächst wieder unters Messer legen wird.