„Fesch“: Schlagerfans feiern Melissa Naschenweng im hautengen Pisten-Outfit

Schlagerfans feiern Melissa Naschenweng im hautengen Pisten-Outfit © Instagram: melissa_naschenweng

Die Wochenenden nutzt Schlagerstar Melissa Naschenweng zum Ausspannen in der Natur. Am Montag hat sie mit ihren Fans Fotos von ihrem Spaziergang geteilt.

Dass Melissa Naschenweng (30) wegen ihres stressigen Jobs viel Abstand vom Alltag braucht, hat sie in Interviews und auf Social Media schon oft erzählt. Nun hat sich der österreichische Schlagerstar mit zwei Fotos aus ihrer verschneiten Heimat bei ihren Fans gemeldet. Auf ihrem Instagram-Account teilte die „Glück“-Interpretin zwei Bilder, die sie in einer atemberaubenden Landschaft, umgeben von Bergen, Schnee und Bäumen, zeigen. „Mittlerweile bin ich so viel unterwegs, da wird das regelmäßige Heimkommen für mich immer wichtiger!“, schrieb sie dazu.

Doch nicht die Kärntner Kälte bewegt die Fans. Vielen wird scheinbar eher wegen Melissa Naschenwengs neustem Winter-Outfit warm ums Herz. Die Sängerin trägt nämlich einen anliegenden nachtblauen Overall, der ihre Figur perfekt betont. Dazu kombiniert sie ein Paar schwarze Moonboots von Moschino und eine große Sonnenbrille. „Sooo ein schönes Schnee-Häschen gibts nur im Lesachtal, liebe Melissa“, schwärmt ein User. „Fesch“ oder „Hübsch – hübscher – Melissa“, finden auch andere Follower.

Ruhe vor der großen Tour

Warum ihr die Zeit in der Natur gerade so wichtig ist, erklärt Melissa Naschenweng in ihrem Post auch. Sie rührt nämlich gerade ordentlich die Werbetrommel für ihre „Bergbauern Tour 2023“. Diese wird sie ab Ende März in viele österreichische Städte, aber auch nach München führen. In ihrer Heimat Kärnten wird laut der aktuellen Instagram-Story der Sängerin nur ein einziges Konzert stattfinden: Im Juli wird Melissa Naschenweng nämlich live in Klagenfurth am schönen Wörthersee zu sehen sein.

Bevor es aber los geht, möchte die Sängerin noch ein wenig entspannen. Sie schreibt zu ihrem aktuellen Social-Media-Post: „Entschleunigen, auftanken und dann wieder mit Vollgas auf die Bühne und zu euch! Bevor meine 1. große Bergbauerntour im März startet, genieß’ ich noch a bisserl Zeit daheim.“ Wenn es bis dahin weiter so „fesche“ Fotos von dem Schlagerstar gibt, werden die Fans die Wartezeit sicher gut verkraften.