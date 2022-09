Von „wow“ bis „Feuer“: Fans feiern Zebra-Look und kurzen Rock von Anna Ermakova

Anna Ermakova beweist ein Händchen für Mode. © Instagram/Anna Ermakova

Anna Ermakova hat es wieder einmal geschafft und mit ihrem Look ihre Fans verzaubert. Dazu hat die rothaarige Schönheit kein professionelles Foto-Shoot nötig, gerade mit ihren natürlichen Posen im Alltag begeistert sie.

London – Die 22-jährige Anna, die als Baby von der Netz-Gemeinde eher wegen ihrer Ähnlichkeit zu ihrem berühmten Vater Boris Becker belächelt wurde, hat sich zu einem Vollblut-Model gemausert. So widmete ihr die BUNTE gerade nicht nur das Cover ihrer „quarterly“-Ausgabe, sondern auch ganze 18 Seiten im Heft. Doch Anna wäre nicht Anna, wenn sie auch ohne Hair-and-Make-up-Team ihre Schönheit unter Beweis stellen würde, wie zuletzt in einem bauchfreien Zebra-Top und schwarzem Mini. Ihre Instagram-Follower danken es der schönen Tochter von Model Angela Ermakova mit Begeisterungsstürmen.

„Du bist so schön“, feiern die Fans Anna Ermakova für ihr Outfit

Anna posiert im knappen Zebra-Top und schwarzem Mini vor einer eleganten Villa im Londoner Stadtteil Belgravia für das spontane Shooting. Dazu trägt sie weiße Sneaker und ergänzt ihren Look mit einer hellblauen GUESS-Handtasche. Ihre roten Locken, die zu ihrem Markenzeichen geworden sind, trägt sie offen. Scheinbar genau die richtige Kombination, denn die Fans überschlagen sich in den Kommentaren mit Feuer- und Herz-Emojis und überschütten Anna mit Komplimenten: Von „Boris in hübsch“ bis „Weltklasse“ ist alles dabei. Gleich sieben Fotos hat sie aus der Serie gepostet und zeigt ihren Luxus-Körper dabei von allen Seiten. So kommen die Fans auch in den Genuss ihrer trainierten Waden, die ihre endlos-Beine so richtig zur Geltung bringen.

Papa Boris Becker, der zurzeit seine Haftstrafe im Wandsworth Prison absitzen muss, darf richtig stolz auf seinen Nachwuchs sein.