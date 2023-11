Feuer-Albtraum nach Theater-Premiere: Caroline Beil hatte „Todesangst“

Nach einem ausgelassenen Abend erlebten Bürger Lars Dietrich, Caroline Beil und Torsten Münchow einen Schock: Wegen eines Feuers mussten sie evakuiert werden.

Worms - Eigentlich hatten Caroline Beil (52), Torsten Münchow (57) und Bürger Lars Dietrich (50) an diesem Abend etwas zu feiern: Die drei Schauspieler erlebten am vergangenen Dienstag in Worms die Theaterpremiere ihres neuen Stückes, mit dem sie aktuell auf Tour gehen wollen. Mitten in der Nacht passierte jedoch ein Horror-Szenario, weswegen Dietrich sogar aus dem Fenster springen musste und Caroline Beil um ihr Leben bangte.

Unter Tränen: Caroline Beil berichtet von dem Mitternachtsschock

Die Theaterpremiere von „Rent a Friend“ schien ein voller Erfolg für die Schauspieler zu sein, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits in ihrem Hotel befanden. Doch es sollte nicht so friedlich bleiben. In den frühen Morgenstunden der Mittwochnacht brach gegen 1:40 Uhr unerwartet ein Feuer aus und legte einen nahegelegenen Handy-Shop in Schutt und Asche. Dort soll auch der Auslöser für das Feuer gewesen sein.

Kurz darauf musste das gesamte Hotel evakuiert werden. Sogar angrenzende Straßen wurden gesperrt. Etwa 42 Menschen sind in dieser Nacht vor den Flammen geflohen. Laut Polizeiangaben haben mindestens 20 Menschen eine Rauchvergiftung erlitten; drei davon mussten sogar in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache für das Feuer sei bislang nicht bekannt.

„Wir hatten Todesangst!“, schildert Caroline Beil im Gespräch mit RTL. Auf Videos, die die Schauspielerin in ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt, ist das Flammeninferno zu sehen. In einem weiteren Video berichtet sie unter Tränen: „Oh Scheiße, unser Hotel hat angefangen zu brennen und wir sind evakuiert worden!“

Bürger Lars Dietrich rettete sich mit einem Fenstersprung

Bürger Lars Dietrich bemerkte den Rauch noch in seinem Zimmer und sah nach einem kurzen Blick nach draußen im dritten Stock bereits die Flammen lodern, wie er RTL berichtet. „Ich habe Panik bekommen und eigentlich nur meinen Mantel genommen“, sagt er. Dann habe er gesehen, dass bereits der ganze Flur schon voller Rauch stand. Im ersten Stock habe er dann „Feuer“ gerufen, woraufhin ihm jemand eine Tür geöffnet habe. Dann ging es offenbar ganz schnell: „Ich bin dann ins Zimmer, habe das Fenster geöffnet und bin aus dem Fenster gesprungen“, erzählt Dietrich.

Bis auf den Schock ist dem Dreiergespann jedoch nichts weiter passiert. Laut RTL seien Beil, Dietrich und Münchow mittlerweile sogar wieder unterwegs in die nächste Stadt, um ihre „Rent a Friend“-Tour fortzusetzen. Zuletzt hatte Caroline Beil mit einem kryptischen Post nach ihrem Ehe-Aus für Aufsehen gesorgt. Verwendete Quellen: RTL, Instagram