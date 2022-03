Feuerherz-Star Karsten Walter feiert wilde Strandhochzeit in Mexiko

Teilen

Karsten Walter feiert Traumhochzeit in Mexiko © instagram.com/ karstenwalterofficial

Zu Gast bei Strandhochzeit in Mexiko: Karsten Walter teilte Fotos und Videos der wilden Zeremonie, bei der er viel Spaß hatte. Der Sänger bezeichnete die Zeremonie als traumhaft.

Tulum, Mexiko – Karsten Walter (28) konnte nach der Trennung der Schlager-Boygroup Feuerherz auch als Solokünstler riesige Erfolge feiern. Der in Bonn geborene Schlagerstar, der seine Fans zuvor mit Hits wie „Komm näher“ und „Zeig mir was Liebe ist“ begeisterte, mischte sich jetzt unter die Gäste einer wilden Traumhochzeit im mexikanischen Tulum. Über Instagram ließ der Frauenschwarm seine Follower an zahlreichen sonnigen Eindrücken seines Aufenthalts in Mexiko teilhaben, wo er bei einer wilden Strandhochzeit seiner Freunde eingeladen war.



Im Rahmen des Beitrags veröffentlichte der Star vier Fotos und fünf Videoclips. Auf den Bildern präsentiert er seinen durchtrainierten Körper am wunderschönen Strand in Tulum und trägt eine stylische Sonnenbrille und Badeshorts. In zwei der Videos sind die Hochzeitsgäste dabei zu sehen, wie sie nach der Zeremonie wild am Feiern sind und ihre Tanzkünste zum Besten geben. Ein weiterer Clip zeigte die traumhafte Strand-Location, wo sich die Freunde des Musikers das Ja-Wort gaben. Und auch ein schöner Schnappschuss des frisch verheirateten Paares, das freudestrahlend in die Kamera schaut, durfte dabei natürlich nicht fehlen!

Karsten Walter zu Gast auf wilder Strandhochzeit in Mexiko

Der Sänger bedankte sich in der Bildunterschrift seines Postings herzlich bei seinen Freunden, die sich an dem paradiesischen Ort das Ja-Wort gaben. Dabei schwärmte er davon, dass die sonnige Strandhochzeit einfach traumhaft gewesen sei. Er schrieb: „Es ist eine mexikanische Sache. Herr und Frau Masterson, eure Hochzeit war ein Traum. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.“ Die schönen Bilder und Clips kamen auch bei den Fans des ehemaligen Feuerherz-Mitglieds gut an, die ihre Begeisterung über die paradiesischen Impressionen der Hochzeit verkündeten. So kommentierte einer der User: „Das sind sehr schöne Fotos und Videos.“