Fiese Anspielung auf Peter Klein? Iris Klein scherzt mit „Mr. T“ im Bett

Fiese Anspielung auf Peter Klein? Iris Klein scherzt mit „Mr. T“ im Bett © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram: iris_klein_mama_

Iris Klein kann es einfach nicht lassen. In einem neuen Instagram-Video spielt sie auf ihren Rosenkrieg mit Peter Klein an.

Mallorca – Es ist eine Promi-Trennung wie sie im Buche steht: der Streit zwischen Iris Klein (56) und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56). Angefangen haben soll alles im schwül-heißen australischen Outback. Damals begleitete Peter seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55), der Down Under im Dschungelcamp auftrat. Im Hotel lernte Peter Yvonne Woelke (41) kennen — und womöglich auch lieben.

Für Iris Klein war die Trennung ein harter Schlag. Immerhin musste die Mutter von TV-Auswanderin Daniela Katzenberger (36) nicht nur das Ende ihrer Ehe verkraften, sondern auch den Fakt, dass ihr langjähriger Partner sie über längere Zeit hinter ihrem Rücken betrogen hatte. Denn wie die Mittfünfzigerin in zahlreichen Instagram-Storys und Beiträgen berichtete, soll Peter sich häufiger heimlich ins Badezimmer verzogen haben, um seiner neuen Flamme Nachrichten zu schicken. Genau darüber machen sich Iris und ihr neuer Lover jetzt auf Social Media lustig.

Iris Klein und „Mr. T“ teilen in einem Instagram-Clip gegen Peter Klein aus

In einem neuen Instagram-Video liegt Iris Klein mit ihrem neuen Lover, dessen Name noch nicht bekannt ist und den sie bisher nur kryptisch „Mr. T“ nennt, gemütlich in ihrem Bett. Liebevoll kuschelt sich die 56-Jährige an ihren Partner, Mr. Ts Gesicht bleibt jedoch verdeckt. Ein pikantes Detail ist dennoch zu erkennen. Iris’ Liebhaber scheint Nachrichten auf seinem Handy zu schreiben. „Schatz, schreibst du wieder mit anderen Frauen?“ fragt sie deshalb süffisant.

Klare Sache, mit diesem Kommentar will Iris sicherlich auf die Badezimmer-Pausen ihres Ex anspielen. Damit dieser Seitenhieb auch wirklich allen klar wird, schreibt sie außerdem unter das Video: „Wir schreiben beide auch mit anderen und sind alt genug darüber zu stehen. Juckt uns nicht und wir haben etwas zu Lachen.“ Was wohl Peter Klein von dieser Stichelei hält? Erst kürzlich hatte er erklärt, dass er sich eine Freundschaft mit Iris vorstellen könne - allerdings unter einer Bedingung. Verwendete Quellen: Instagram/iris_klein_mama_