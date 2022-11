Fiese Sticheleien: Fans dissen Oliver Pocher wegen Bauch

Teilen

Via Instagram machen sich Fans über seine Wohlstandsplauze lustig - Oliver Pocher kassiert jede Menge Spott unter seinem letzten Videoclip in Badehose.

Dubai – Normalerweise ist es Oliver Pocher (44), der austeilt - diesmal ist es der Comedian, der einstecken muss. Pocher nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund und zieht gerne und vor allem über deutsche Influencer her. Auch die deutsche Prominenz ist vor den Sprüchen des 44-Jährigen nicht sicher, und die gehen nicht selten auch mal unter die Gürtellinie. Nun ist aber Olli selbst im Visier der Sticheleien – thematisiert wird aber oberhalb der Gürtellinie.

Unter Ollis neuestem Instagram-Video dissen Fans den 44-Jährigen schonungslos. Während Amira Pocher (30) das Familienreich weihnachtlich schmückt, toben sich ihr Göttergatte und ihr Bruder Hima (31) im Pool in wärmeren Gefilden herum. In Badehose bekleidet „prügeln“ sich die Schwäger im kühlen Nass und leisten sich fürs Video eine unterhaltsame Thai Box-Performance. Die Performance wieder aber schnell zur Nebensache, als die erste Kameraeinstellung Ollis Wohlstandsbäuchlein unterm Wasser einblendet. Für die Fans gibt es kein Halten mehr – sie kommentieren Pochers Figur schonungslos unter dem Beitrag.

Pocher nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund und zieht gerne und vor allem über deutsche Influencer her. © Instagram/oliverpocher

Fans lassen kein gutes Haar an dem Comedian: „Kauf dir einen BH“

„2019 warst du doch noch schlank. Kocht Amira zu gut?“, fragt ein Nutzer, ein weiterer empfiehlt dem Familienvater, sich einen BH anzuschaffen und ein User beschreibt den Comedian als „Kampfmaschine getarnt im Wohlstandsspoiler“. Eine Userin witzelt: „Wow, was ein Körper nach 5 Kindern“, während eine weitere den Bauch als sexuelle Schwungmasse bezeichnet und dabei das Lieblingsargument ihres eigenen Mannes zitiert. Und schließlich wird der Comedian in den direkten Körpervergleich mit seinem Schwager und Boxgegner gestellt: „Pocher, du bist wie 99 Prozent der Deutschen figur-technisch. Wie Hima wollen alle aussehen“.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Der 31-Jährige macht es einem auch wirklich nicht leicht, neben ihm eine gute Figur zu machen. Während Olli und seine Wohlstandsplauze sich fiesen Kommentaren ausgesetzt fühlen müssen, lässt der durchtrainierte Körper seines Schwagers das weibliche Publikum dahinschmelzen. So liest sich in der Kommentarspalte u.a. auch: „Ich bin verliebt, aber nicht in Olli“.