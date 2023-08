Amira Pocher „extrem altbacken“? Curvy-Model schießt wegen Figurkritik gegen die Moderatorin

Von: Volker Reinert

Amira Pocher, die Ehefrau von Oliver Pocher, steht mit Aussagen über Curvy Models in der Kritik. Das betroffene Model Zoe Flindris meldete sich nun zu Wort und schießt scharf gegen die 30-Jährige.

Köln – Amira Pocher (30) polarisiert derzeit stark in den sozialen Netzwerken. Die Moderatorin äußerte sich in ihrem Podcast „Die Pochers hier!“, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Oliver Pocher (45) betreibt, negativ über Curvy Models und bekommt nun ihr Fett weg. Ihre abfälligen Äußerungen erklärte die gebürtige Österreicherin anhand eines Beispiels. Nun hat sich das betroffene Model zu Wort gemeldet und schießt scharf gegen Amira Pocher zurück.

Amira Pocher: „Das hat nichts mehr mit Curvy zu tun!“

Die 30-jährige Amira Pocher, die ab dem 15. August ein neues Dating-Format auf dem Sender Vox namens „“My Mom, Your Dad“ moderieren wird, sprach in dem Podcast über ein ganz bestimmtes Model aus einer aktuellen Werbekampagne eines Slipeinlagenherstellers.

Laut der Mutter zweier Söhne hätten „schwer übergewichtige“ Models nichts in solch einer Werbekampagne zu suchen: „Teilweise kann man auch gar nicht mehr curvy sagen zu diesen Kampagnen, wie da bei diesen Slipeinlagen,“ so die „Prominent“-Moderatorin. Die Ehefrau von Oliver Pocher setzte den Vergleich an, dass auch keine untergewichtigen Models in der Werbung zu sehen sein würden. Beides sei „schließlich ungesund“.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurth am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Model Zoe Flindris meldet sich nach Pocher-Kritik prompt zu Wort

Das betroffene Model Zoe Flindris, das Amira Pocher kritisierte, meldete sich nun in einem Gespräch mit t-online zu Wort. „Ich finde ihre Aussage extrem altbacken“, so Flindris. Auch habe sie zu ihrer Werbekampagne vor allem positive Reaktionen erhalten und verstehe die Kritik von Amira Pocher überhaupt nicht: „Ihre Äußerungen haben mich schon echt aus den Socken gehauen.“

Laut des Models habe Amira Pocher vergessen, dass sie als öffentliche Person eine Vorbildfunktion habe. Außerdem ergänzt Flindris: „So negativ über eine andere Frau zu sprechen, die nicht deinen eigenen Idealen entspricht, zeigt einfach, dass Selbstliebe bei Amira anscheinend nicht großgeschrieben wird.“

Moderatorin Amira Pocher äußerte sich in ihrem Podcast „Die Pochers hier!“ negativ über Curvy Models. Ein Model kritisierte sie explizit, woraufhin das betroffene Model Zoe Flindris nun in einem Interview scharf gegen die 30-Jährige zurückschoss. © IMAGO / Panama Pictures & Instagram/ zoe_laetizia

In den sozialen Netzwerken wird Amira Pocher für ihre Aussagen stark kritisiert. Auf dem Instagram-Profil von Zoe Flindris bekommt das Model viel Rückendeckung: „Lass dich bloß nicht runterziehen von der Amira Pocher. Du siehst super aus und sehr sexy!“, „Grenzwertig, wenn jemand in einem öffentlichen Podcast über Körpermaße lästert!“ und „Schon echt verrückt, dass sie auf solch eine unverschämte Weise den Körper einer anderen Person so niedermacht, pfui“ lauten nur einige Kommentare.

Für Zoe Flindris ist es wichtig, dass alle Frauentypen in der Modewelt zur besseren Identifikation repräsentiert werden: „Die Modewelt sollte nicht dafür da sein, um Ideale zu verkörpern, wo Menschen keinen Anschluss finden“, so das Model abschließend. Über ein anderes Thema äußerten sich Amira und Oliver Pocher kürzlich auch: über die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann (60). Verwendete Quellen: t-online.de, Instagram, Podcast/ „Die Pochers hier!“