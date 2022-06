Motorrad gekauft, Wohnung renoviert: Eltern von Filip Pavlovic haben Dschungelcamp-Gewinn ausgegeben

Filip Pavlovoc gab einen Großteil seines Dschungelcamp-Gewinns an seine Mutter ab © Instagram/Fipip Pavlovic & Screenshot/RTL+

Stolze 100.000 Euro gewann Filip Pavlovic beim Dschungelcamp. Ein großer Teil der Gewinnsumme ging an seine Eltern, die damit unter anderem die Wohnung renovierten.

Er ist der Dschungelkönig 2022: Filip Pavlovic (27) verließ die RTL-Sendung dieses Jahr als großer Gewinner. Dafür heimste er neben der begehrten Urwaldkrone außerdem ein stolzes Siegersümmchen von 100.000 Euro ein. Im Anschluss verriet der Reality-TV-Darsteller bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus: Das Nachspiel“, dass er den Gewinn mit seiner Mutter Snjezana teilt. Deren Reinigungsfirma hatte nämlich wegen der Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen erlebt. Umso wichtiger war es Filip, seiner Mama unter die Arme zu greifen, damit sie „wieder durchatmen“ könne.

Mittlerweile sind einige Monate vergangen und die Familie des ehemaligen „Bachelorette“-Kandidaten hatte Zeit, um das Beste aus dem großzügigen Geschenk zu machen. „Meine Mutter hat sich von dem Geld die komplette Wohnung renovieren lassen, wirklich alles“, gibt Filip im Gespräch mit Promiflash preis. Der TV-Star freut sich sehr darüber, dass er seinen Eltern eine solche Freude machen konnte. Denn auch sein Vater erhielt einen Teil des Gewinns und kaufte sich davon ein Motorrad. „Es wurde auf jeden Fall schon einiges davon gekauft, aber dazu ist es ja auch da“, erklärt Filip.

Filip Pavlovic: „Das Geld läuft nicht weg“

Er selbst hatte dagegen noch keine Gelegenheit, sich etwas von dem Dschungelgewinn zu gönnen. Dafür sei der Frauenschwarm im Moment einfach zu sehr mit Arbeit beschäftigt. „Ich komme eben wirklich viel rum und bin unterwegs“, so Filip. Allerdings habe er keine Eile, die Gewinnsumme auszugeben: „Das Geld läuft nicht weg!“

Auch gegenüber seiner Schwester Slavica hatte sich der „Like Me – I’m Famous“-Star großzügig erwiesen: Vor wenigen Monaten schenkte er ihr einen brandneuen BMW. Auf Instagram teilte Filip damals Videos, in denen er Slavica feierlich die Schüssel des Luxusautos übergibt. „Ich bin glücklich, wenn ich meine Familie glücklich mache“, schrieb er dazu. Seine Schwester konnte ihr Glück kaum fassen. „Ich weiß nicht was ich sagen soll“, zeigte sich die junge Mutter überwältigt von dem teuren Geschenk. „Danke, danke, danke!“