Pavlovics Mutter ist Fan von anderem IBES-Kandidaten: Glööckler-Tapete in renovierter Wohnung

Pavlovics Mutter ist Fan von anderem IBES-Kandidaten: Glööckler-Tapete in renovierter Wohnung

Wer hat denn da bei der Konkurrenz gekauft? Die Mutter von Filip Pavlovic hat doch tatsächlich eine Tapete von Harald Glööckler in ihrer frisch renovierten Wohnung.

Hamburg – Er ist der Dschungelkönig 2022, doch bei Mama zuhause hat er offenbar nichts zu sagen. Filip Pavlovic (27) beeindruckte das RTL-Publikum mit seinem souveränen Auftritt bei der diesjährigen Ausgabe von „Ich bin ein Star — Holt mich hier raus“. Zu Beginn der Staffel machte er noch durch eine Beinahe-Romanze mit Mitcamperin Tara Tabitha (29) auf sich aufmerksam, dann ging er vorerst ein bisschen unter. Je mehr die Gruppe schrumpfte, desto mehr stach Filip jedoch durch seine Hingabe bei den Dschungelprüfungen heraus, die er zumeist mit Bravour bestand.

Ein anderer Kandidat ging denselben Weg, nur anders herum. Star-Designer Harald Glööckler (56) galt bereits kurz nach Einzug ins Dschungelcamp bereits als Favorit. Der Modemacher war ein absoluter Publikumsliebling — eine Rolle, die er durch seine wachsende Freundschaft zu Camp-Zicke Anouschka Renzi (57) allerdings wieder verspielte. Am Ende holte sich Filip die Krone und verriet in der Aftershow-Sendung sogar, dass er einen Teil seines Gewinns seiner geliebten Mutter schenken werde, um ihre angeschlagene Firma wieder auf Vordermann zu bringen. Doch was Mama Pavlovic mit der Kohle angestellt hat, damit hätte ihr Sohn sicher nicht gerechnet.

Filip Pavlovic präsentiert seinen Instagram-Followern, was in der Wohnung seiner Mutter hängt

In seiner aktuellen Instagram-Story lässt Filip Pavlovic seine Fans an der Wohnungsrenovierung seiner Mutter teilhaben. Und ein Detail sticht dem Reality-Star dabei besonders ins Auge: An der Wand hängt doch tatsächlich eine Tapete aus der Kollektion von Harald Glööckler! Da muss selbst Filip ein wenig lachen. „Leute, guckt euch mal bitte diese Tapete an“, beginnt er den Clip, „meine Mutter hat sich einfach eine Tapete von Harald Glööckler auf die Wand geklatscht.“

Dass nach der gemeinsamen Teilnahme am Dschungelcamp kein böses Blut zwischen Pavlovic und Glööckler herrscht, beweist der amtierende Trash-TV-König mit den folgenden Worten: „Also Harald, meine Mutter ist ein richtiger Fan von dir.“