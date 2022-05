„Wär zufrieden, wenn er zweistellig ist“: Dschungelkönig Filip Pavlovic testet im Live-TV seinen IQ

Filip Pavlovic ist schon nervös © Instagram/Pavlovic

Filip Pavlovic wird seine Intelligenz live im TV testen lassen. Der Prominente scherzte darüber, dass bald ganz Deutschland sein IQ-Testergebnis kennen würde.

Hamburg – Er lässt seinen IQ live im TV testen! Fans des Reality-TV-Darstellers Filip Pavlovic (27) können sich darauf freuen, schon bald den Intelligenzquotienten ihres Idols herauszufinden. Der Dschungelkönig gab bekannt, dass er seinen IQ bald im Live-TV testen lassen wird und sein Testergebnis somit ganz Deutschland kennen würde. Der IQ-Wert sagt aus, wie gut jemand abstrakt denken kann, wobei die durchschnittliche Intelligenz bei 100 und Hochbegabung ab einem Wert von 130 gemessen wird.



In seiner Instagram-Story verriet der Frauenschwarm jetzt, dass er seinen IQ live im Fernsehen testen lassen würde und bedankte sich zunächst bei seinen Fans, die an ihn und ein gutes Testergebnis glauben. Zu dem Clip schrieb der Prominente dankbar: „Erstmal danke an jeden, der so krass an mich glaubt.“ Über sein gewünschtes Testergebnis verkündete er scherzend: „Ich wäre zufrieden, wenn er zweistellig ist, so 25,43 oder so.“ Die TV-Persönlichkeit nahm sich selbst nicht so ernst und scherzte auch darüber, dass er in Bezug auf sein IQ-Testergebnis nicht allzu viel erwarten würde und schrieb: „Ich versuche mir das irgendwie gut zu reden, aber sehe da wenig Hoffnung. Wir lassen uns überraschen.“

Filip Pavlovic testet seinen IQ im Live-TV

Der gebürtige Hamburger erklärte zudem, dass er vor dem IQ-Test im Live-TV schon ziemlich aufgeregt sei und nach dem Auftritt ganz Deutschland seinen IQ-Wert kennen würde. Er erzählte: „Und das Ding ist live, da gibt es nichts mit rausschneiden oder so. Also nach der Show kennt ganz Deutschland meinen IQ.“ Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Oh Gott, Leute. Auf was hab‘ ich mich da eingelassen?“ Wir wünschen dem TV-Star ganz viel Erfolg bei dem Live-Test seines Intelligenzquotienten!