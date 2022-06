Mitten in der Nacht: Filip Pavlovic trifft seinen berühmten Nachbar auf der Straße – es ist Steffen Henssler

Von: Julia Hanigk

Steffen Henssler und Filip Pavlovic leben nicht nur beide in Hamburg und verstehen sich bestens – sie sind sogar Nachbarn. © Screenshots Instagram/filip_pavlovic1; VOX/Grill den Henssler

Filip Pavlovic kennt man als Dschungelkönig, Steffen Henssler als Starkoch. Die beiden Hamburger trafen sich jetzt mitten in der Nacht zufällig, da sie sogar Nachbarn sind.

Hamburg - Filip Pavlovic (27) kennen die meisten als Dschungelkönig 2022 (alles über Filip Pavlovic), vielleicht auch als Drittplatzierten bei der „Bachelorette“ 2018 oder als Sieger der Dschungel-Ersatzshow 2021. Aber auch in anderen TV-Shows mischt der gebürtige Hamburger immer wieder mit, unter anderem trat er mit anderen Dschungelcamp-Kandidaten gegen Starkoch Steffen Henssler (49) in dessen Show „Grill den Henssler“ an – obwohl er gar nicht kochen kann, wie er zuvor sagte. Der Koch und der Dschungelcamp-Sieger sind tatsächlich aber Nachbarn, wie sie jetzt erzählten.

Pavlovic und Henssler sind Hamburger – die beiden fanden zufällig heraus, dass sie Nachbarn sind

Da wohnen sie so nah beieinander und haben sich scheinbar trotzdem noch nicht außerhalb des Fernsehens getroffen: Filip Pavlovic und Steffen Henssler. Der Reality-TV-Darsteller und der Sternekoch scheinen vielleicht auf den ersten Blick ein ungleiches Duo zu sein, doch beide verbindet die Liebe zur Heimatstadt Hamburg – und offensichtlich auch zur selben Wohngegend, wie die beiden jüngst feststellten.

So erzählt Filip Pavlovic in seiner Instagramstory, die er mitten in der Nacht mit kaum erkennbaren Gesichtern aufnimmt: „Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und wen treffe ich hier? Den Steffen!“ Mit dem Namen hapert es aber scheinbar noch bisschen, er korrigiert sich nämlich erst: „Ne, Stefan“, um nach erfolgtem Widerspruch doch nachzuschieben: „Ich mache doch Spaß“.

Mitten in der Nacht: Filip Pavlovic lernten seinen berühmten Nachbar kennen – Steffen Henssler

„Der Steffen ist ja mein Nachbar und wir haben uns noch nie gesehen“, so Pavlovic weiter. „Noch nie“, bestätigt auch Henssler. Um 0.20 Uhr mitten in der Nacht auf der Straße kam es dann aber unerwartet zum Zusammentreffen. „Um zwanzig nach zwölf gehe ich hier lang...“, sagt Henssler. „Aber wir sehen uns ja bald wieder“, kommentiert Pavlovic. Eine Idee, die auch Henssler gut findet: „Ich bitte drum“, so der Koch. Für die beiden ging es nach dem zufälligen Treffen aber anscheinend auch direkt noch auf einen Plausch mit Getränk: „Wir gehen jetzt erst mal ein Alster trinken“, führt der Dschungelkönig aus.

Beim IQ-Test, bei dem Filip Pavlovic vor laufenden Kameras teilnahm, schnitt er leider nicht so gut ab. Der sympathische Hanseate wurde mit einem Wert von 100 Letzter. Verwendete Quellen: instagram.com/filip_pavlovic1; instagram.com/steffenhenssler