„Finanziell hat es sich gelohnt“: Dschungelcamp-Tabitha verkauft ihre getragenen Socken

Teilen

Tara Tabithas OnlyFans-Geschäft nahm nach Dschungelcamp-Teilnahme erst richtig Fahrt auf © RTL & Instagram / taratabitha

Tara Tabitha hat im Dschungelcamp über ihr Geschäftsmodell gesprochen. Der Reality-TV-Star verkauft getragene Socken über OnlyFans.

Tara Tabitha (29) verkauft seit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp eine große Menge getragener Socken. Die junge Frau ist bereits vor dem Dschungelcamp durch die Show Ex on the Beach eine kleine Bekanntheit geworden. Doch im Dschungel lief es dann nicht ganz so gut für Tara Tabitha, denn sie wurde als erstes rausgewählt. Das hat aber ihrem Geschäft ganz und gar nicht geschadet: Die 29-Jährige verkauft seitdem noch mehr getragene Socken.

Der Reality-TV-Star hat ihrem Geschäftsmodell durch die Teilnahme am Dschungelcamp auf die Sprünge geholfen. So hat sie in der Show von ihrer Einnahmequelle erzählt: Sie verkauft getragene Socken auf der Plattform OnlyFans. Und natürlich hat dieses Geständnis im Fernsehen ihre Verkaufszahlen noch einmal stark nach oben getrieben. In einem Interview mit Promiflash erzählt sie nun: „Mein OnlyFans läuft sehr gut. Mit Sockenverkaufen komme ich gar nicht nach, also finanziell hat es sich gelohnt“.

„Ich mache doch nichts Schlimmes“

Die 29-Jährige scheint es nicht zu bereuen, dass sie öffentlich über den Verkauf ihrer Socken gesprochen hat: „Erstens ist es ja super Werbung und zweitens: Nur, weil irgendwelche kleinen Internet-Gangster mir schreiben – ‚Ah, wer will schon eine daten, die ihre Socken verkauft‘ – ganz ehrlich, keiner meiner Ex-Freunde oder Typen hatte ein Problem damit“. Doch das ist noch nicht alles, denn die Österreicherin verkauft zusätzlich noch ihre Fußnägel – Und findet das ganz und gar nicht merkwürdig: „Ich mache doch nichts Schlimmes damit, das juckt mich gar nicht“.