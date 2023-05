Peter erteilt Iris Klein Finca-Verbot: Sie darf Haus nicht mehr betreten

Teilen

Der Streit zwischen Peter und Iris Klein spitzt sich offenbar zu. Peter hat seiner Ex-Fau nun ein Finca-Verbot erteilt. In dem gemeinsamen Haus auf Mallorca stecken viele glückliche Erinnerungen der beiden.

Mallorca - Peter (56) und Iris Klein (55) streiten offenbar schon wieder – oder immer noch? Dieses Mal geht es um die gemeinsame Finca des Ex-Paares mit Pool und Tennisplatz nahe der Stadt Palma auf der Insel Mallorca.

Gemeinsame Pläne mit Yvonne: Peter Klein, dass Iris der Finca fern bleibt

Wie die „Bild“-Zeitung aus dem Umfeld der beiden erfahren haben will, möchte Peter angeblich, dass seine Ex-Frau der Finca fernbleibt. Der Grund dafür seien ihre gemeinsamen Hunde Khalessi und Connor. Peter sei davon überzeugt, dass seine neue Liebe Yvonne Woelke (41) bald zu ihm ziehe und wünsche sich, dass die Hunde sich an sie gewöhnen. Das funktioniere aber nur, wenn Iris wegbleibe.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Im Moment befinde sich Peter selbst jedoch in Köln, das Haus und die Hunde hüte ein Bekannter, wie es heißt. Dort drehe er gerade eine Sendung, in der er mit Yvonne ein Traum-Zuhause einrichtet. Am Ende der Show soll dieses verkauft werden. Dasselbe wollen die beiden anscheinend auch auf Mallorca machen. Das Paar habe bereits gemeinsame berufliche Pläne: Sie wollen angeblich als Influencer durchstarten und eigene Werbedeals an Land ziehen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger (36) und Jenny Frankhauser (30) selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Im Dschungelcamp-Hotel mit Yvonne Woelke? Peter Klein legt Beichte ab

Peter habe seiner Ex-Frau sogar angeblich gesagt, er wolle nun mit Yvonne Karriere machen, weil Iris zu alt und zu unsportlich sei. Außerdem soll er ihr gestanden haben, dass Yvonne bereits am Rande der Dreharbeiten zum Dschungelcamp in Australien mit ihm auf seinem Zimmer war. Das stritt er sonst vehement ab.

Es will einfach kein Ende nehmen: Jetzt soll Iris Klein von Peter verboten worden sein, ihre Finca zu betreten. © Screenshot/Instagram/peterklein_official; Screenshot/Instagram/iris_klein_mama_ (Fotomontage)

Iris sei sich im Gegensatz dazu jedoch sicher, dass Yvonne Peter nur ausnutze, um berühmt zu werden und Peter vor lauter Verliebtheit zu blind sei, um das wahre Gesicht von Yvonne zu erkennen. Ein Ende des Rosenkrieges zwischen Iris und Peter Klein scheint noch lange nicht in Sicht zu sein. Und das, obwohl Iris Klein ihrem Noch-Ehemann Peter seine Rechnung beim Beauty-Doc bezahlt hat. Verwendete Quellen: Bild.de