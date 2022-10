„Finde dich ohne Wimpern am schönsten“: Pietro Lombardi zeigt Laura ungeschminkt

Auf Instagram bloßgestellt

Gemeinsam mit seiner Laura erwartet Pietro Lombardi derzeit sein zweites Kind. Im Podcast enthüllt er nun, wie seine Freundin ihm am besten gefällt. Auf Instagram teilt er ein passendes Video dazu.

Mallorca - Wegen Dreharbeiten für DSDS sind Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) zurzeit auf der Baleareninsel. Während der Juror der Castingshow den ganzen Tag neben Dieter Bohlen vor der Kamera steht, kann sich die werdende Mama entspannen. Abends steht aber auch für Laura Arbeit an.

Ganz verliebt in ihre „kleineren Augen“: Pietro mag seine Laura am liebsten ungeschminkt

Denn Abends um halb 11 nimmt das Paar fleißig eine neue Podcastfolge für seine Fans auf. „Für das, dass es so spät ist, siehst du noch richtig gut aus“, schwärmt Pietro Lombardi beim Anblick seiner Freundin, „Ich finde du bist echt wirklich ‘ne wunderschöne Frau!“ Doch da hört der DSDS-Star noch nicht auf.

+ Ohne ihre Zustimmung zeigt Pietro Lombardi das „wahre Gesicht“ seiner Freundin Laura. © Instagram/Pietro Lombardi

„Ich finde dich ungeschminkt und ohne Wimpern schöner als mit!“, gesteht der Sänger. Ihm gefallen ihre „kleineren Augen“, so besser. Doch seine Liebste ist nicht begeistert. „Oh nein, ich mag das nicht. Ich seh aus wie‘n Baby, ne?“, erwidert Laura. Und genau das ist es, was Pietro Lombardi an seiner Freundin liebt.

On-Off-Beziehung Pietro Lombardi und Laura Maria haben sich schon ganze sechsmal getrennt - und haben immer wieder zusammengefunden. Ihre Beziehung ist also namensgebend für den gemeinsamen Podcast „On Off“. Jetzt ist Laura schwanger und von einer möglichen Hochzeit ist die Rede. Hoffentlich hat sich das Paar zum letzten Mal getrennt!

Pietro Lombardi stellt Laura Maria im Netz bloß

Und auch Lauras Babybauch findet der DSDS-Star wunderschön. „Ich bin so verliebt“, staunt Pietro. Seine Liebe sei jetzt, da Laura sein Kind in ihrem Bauch trägt, noch mal stärker geworden. Jedes Mal, wenn er sie anschaut, denke er sich: „Ja man, das ist meine Frau und diese Frau will ich heiraten!“

Auf Instagram zeigt Pietro Lombardi indessen, wie Laura Maria tatsächlich ungeschminkt aussieht. Mit verwuschelten Haaren und verschlafenem Blick filmt er seine Liebste am Frühstückstisch. Die versucht sich hinter ihrem Kakao-Glas zu verstecken - es ist ihr sichtlich unangenehm. Mit seiner Liebsten scheint Pietro aktuell im Glück zu schweben. Dafür gab es einen anderen Anlass zur Aufregung. „Haltet die Schnauze“: wütete Pietro Lombardi, nachdem Dieter Bohlen ihm einen Rat gegeben hatte. Verwendete Quellen: Audionow/On Off, Instagram/Pietro Lombardi

Rubriklistenbild: © Instagram/Pietro Lombardi