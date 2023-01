Finstere Zeit: Prinz Harry und Meghan mussten ihre Fehlgeburt begraben

Von: Susanne Kröber

Teilen

In seinen Memoiren spart Prinz Harry auch ein besonders trauriges Kapitel nicht aus. Vor Töchterchen Lilibet erlitt Herzogin Meghan eine Fehlgeburt.

Montecito – In den Buchhandlungen stapeln sich die von vielen Royal-Fans sehnlichst erwarteten Memoiren von Prinz Harry (38). In „Reserve“ („Spare“) thematisiert Harry seinen Umgang mit dem tragischen Unfalltod seiner Mutter Diana (36, † 1997), die Beziehung zu seinem Bruder William (40) und seinem Vater, König Charles III. (74), aber auch sein neues Leben als Familienvater. Dabei schreibt Harry auch über einen schweren Verlust, den er und seine Ehefrau Meghan Markle (41) verkraften mussten.

„Während Meg weinte, grub ich mit meinen Händen ein Loch“

Am 6. Mai 2019 wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan zum ersten Mal Eltern. Der kleine Archie kam in London zur Welt, doch 2020 verließen Harry und Meghan mit ihrem kleinen Sohn Großbritannien, um schlussendlich im kalifornischen Montecito eine neue Heimat zu finden. Bevor dort am 4. Juni 2021 ihre Tochter Lilibet das Licht der Welt erblickte, erlitt Meghan ein Jahr zuvor eine Fehlgeburt.

Trauer um ein nicht geborenes Kind. Viele Eltern teilen das Schicksal, wenige reden jedoch darüber wie Prinz Harry in seinem aktuellen Buch „Spare“ (dt. „Reserve“, Fotomontage). © Netflix/Imago & Vuk Valcic/Imago

In seinen Memoiren, die es ab dem 10. Januar zu kaufen gibt, berichtet Prinz Harry von den Tagen nach Meghans Fehlgeburt. „Wir verließen das Krankenhaus mit unserem ungeborenen Kind. Ein winziges Paket“, so Harry laut Us Weekly in einer Passage von „Reserve“. „Wir gingen an einen Ort, einen geheimen Ort, den nur wir kannten. Unter einem ausladenden Banyanbaum, während Meg weinte, grub ich mit meinen Händen ein Loch und legte das winzige Päckchen sanft in den Boden.“

Herzogin Meghan schrieb 2020 schon über ihre Fehlgeburt

Nicht nur Prinz Harry thematisiert die Fehlgeburt in seiner Autobiografie, auch Herzogin Meghan schrieb sich die Trauer über ihre Fehlgeburt bereits von der Seele. In dem Essay „The Losses We Share“ (dt.: Die Verluste, die wir teilen), der im November 2020 in der New York Times erschien, beschrieb Meghan den Moment, als ihr klar wurde, dass sie ihr ungeborenes Kind verloren hatte.

Verkaufsstart von Prinz Harrys Memoiren Am 10. Januar 2023 werden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Reserve“ („Spare“) vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Bereits der Titel sorgte im Vorfeld für Schlagzeilen. Er ist eine Anspielung auf die Redewendung „the heir and the spare,“ also „der Erbe und sein Ersatz“. Als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William saß Harry sein Leben lang auf der Ersatzbank. Nun befürchtet man eine Abrechnung von Prinz Harry mit der britischen Königsfamilie.

„Nachdem ich [Archies] Windel gewechselt hatte, spürte ich einen starken Krampf. Ich ließ mich mit ihm in meinen Armen auf den Boden fallen und summte ein Schlaflied, um uns beide zu beruhigen [...] Ich wusste, als ich mein erstgeborenes Kind umklammerte, dass ich mein zweites verlor“, so Meghan damals.

Prinz Harry gibt Presse die Schuld an Meghans Fehlgeburt

In der Ende 2022 veröffentlichten Netflix-Doku „Harry & Meghan“ hatte Prinz Harry der britischen Presse die Schuld an Meghans Fehlgeburt gegeben. Meghan befand sich damals in einem Rechtsstreit mit der Boulevardzeitung Daily Mail und deren Sonntagsausgabe Mail on Sunday.

Meghan Markle: Ihre Verwandlung vom Serien-Star zur Herzogin von Sussex Fotostrecke ansehen

„Ich glaube, dass meine Frau eine Fehlgeburt erlitten hat wegen dem, was die ‚Mail‘ getan hat“, so Harry in der Doku. Stress und Schlafmangel hätten Meghan zu sehr zugesetzt. Nicht die einzigen Vorwürfe, die in der Netflix-Doku erhoben wurden – das Königshaus soll laut Meghan Markle Negativ-Schlagzeilen über sie in der Presse platziert haben. Verwendete Quellen: usmagazine.com, nytimes.com