Fiona Erdmann schildert in emotionalem Interview: Fehlgeburt während Corona-Infektion

Fiona Erdmann äußerte sich in einem YouTube-Video zu ihrer Corona-Infektion im vergangenen Jahr © Screenshot/YouTube/Fiona Erdmann

Fiona Erdmann erlitt im vergangenen Jahr ein Fehlgeburt - über die sie auch öffentlich sprach. Nun verriet sie, dass sie währenddessen mit dem Coronavirus infiziert war. Ihr ehrlichen Worte zu ihrem Verlust.

Dubai - Derzeit strahlt Fiona Erdmann - die 33-Jährige ist glücklich. Der Grund dafür ist ihre Schwangerschaft, die sie auch gemeinsam mit ihrem Partner auf Instagram teilt. Vor wenigen Tagen verkündete das Model auch, welches Geschlecht ihr Kind habe wird: es wird ein Mädchen! Nachdem ihr Sohn 2020 zur Welt kam, macht sich zwei Jahre später nun ihre Tochter auf den Weg. Doch glückliche Tage so wie jetzt, gab es im vergangenen Jahr nicht immer - denn Fiona Erdmann erlitt eine Fehlgeburt*, die sie auch öffentlich kommunizierte. Nun möchte sie einen weiteren Einblick in ihre vergangenen Tage geben und erzählte, was bislang noch nicht bekannt war. Die 33-Jährige hatte Corona*, als sie damals ihr Kind 2021 verlor.

Fiona Erdmann spricht über ihre erneute Corona-Infektion

In ihrem neuen YouTube-Video redete Fiona Erdmann über diese Zeit. In einem Instagram-Posting schrieb sie auch, dass auch immer wieder die Angst hochkommt, dass etwas mit ihrem ungeborenen Kind passieren könnte: „Kann es kaum abwarten, dich kennenzulernen und bin einfach so dankbar, dass bisher alles gut ist. Zwischendurch kommt doch immer mal wieder die Angst hoch“, so die 33-Jährige. Sie stellt aber auch klar, dass es ihre eigene und persönliche Erfahrung ist, die sie mit Corona in der Schwangerschaft gemacht hatte. Die Ärztin hätte ihr damals gesagt, dass sie während der Schwangerschaft wohl Fieber hatte und sich die Corona-Erkrankung eventuell auch wohl auf das Kind übertragen hat und ihr Baby es deswegen nicht geschafft hat.

Es sind ehrliche Worte, die das Model in ihrem Video ausspricht. Vor zwei Wochen hat sich Fiona Erdmann ein weiteres Mal mit dem Corona-Virus infiziert. Ihre Ängste sind deswegen ebenfalls wieder da. Mehrere Tage befand sie sich wieder in Quarantäne - sie startete mit einigen Symptomen, die aber Tage später zu einem milderen Verlauf wurden. „Ich möchte auch dazu sagen, ich bin nicht geimpft. Hat aber auch mehrere Gründe - einer der Hauptgründe ist, dass ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie immer schwanger war. Wo das alles mit dem Impfen angefangen hat, war ich immer schwanger. Dann haben wir unser Baby verloren, da hatte ich ganz andere Gedanken und Sorgen. Und dann bin ich wieder schwanger geworden - dementsprechend bin ich nicht geimpft“, erklärte sie.

Fiona Erdmann: Ihre Ärztin meint, dass Corona der Auslöser für ihre Fehlgeburt sei

Sie gab ihren Zuschauern auch einen Einblick, wie es ihr mit der letzten Corona-Infektion 2020 ging: „Ich bin ausgebrannt, ich bin müde, ich bin kaputt“, so die 33-Jährige in ihrem YouTube-Video. Zwei Nächte vor dem nächsten Ultraschall im vergangenen Jahr bekam sie auch leichtes Fieber - dennoch kam es ihr nicht in den Sinn, dass sie selbst unter Corona litt. Während sie bei ihrer Gynäkologin war, wurde ihr und ihrem Partner bestätigt, dass das Herz ihres Kindes nicht mehr schlug. Daraufhin wurde ein Blut- und Corona-Test gemacht. Ihrer Ärztin war es wichtig, einen Corona-Test zu machen, wie Fiona Erdmann selbst erzählte: „Dann hat sie halt zu mir gesagt, dass sie diesen Test halt gerne machen möchte, weil sie jetzt schon mehrfach mitbekommen hat, dass Corona Fehlgeburten wohl auch Fehlgeburten auslöste: „Frühgeburten, Fehlgeburten und einer Geburt mit einem Verlauf, der für das Kind nach der Geburt sehr schwer war“. Auch weiterhin machte sie ihren Zuschauern und Fans klar, dass es nur ihre eigenen Erfahrungen sind von denen sie spricht.

Fiona Erdmann: Nach der Fehlgeburt musste die Polizei kontaktiert werden: „Ist ein riesen Thema hier in Dubai“

Fiona Erdmann und ihr Partner Mohammad haben ihr Baby auch beigesetzt - sie wollten sich von ihrem Kind verabschieden. Doch in Dubai scheint dies nicht ganz so einfach zu sein, wie das Model nun selbst erzählte: „Das war ein riesen Thema hier in Dubai, weil man es hier einfach ganz anders macht. Hier ist es gar nicht gang und gäbe, dass man so ein Kind, wenn es nicht sechs Monate alt ist (im sechsten Schwangerschaftsmonat), es dann beerdigt. Und dann musste erst die Polizei kommen und es musste genehmigt werden. Wir haben da mehrere Stunden in diesem Krankenhaus gesessen“. Viele YouTube-User kommentierten das 22-minütige Video des Models und bewunderten sie für ihre Stärke und ihren Mut: „Du bist eine so tolle Frau, Fiona. Absolut taff, ehrlich und ein absoluter Herzensmensch. Danke, dass du auch solche Themen ansprichst und mit uns teilst. Alles Gute für deine Familie“, schrieb eine Zuschauerin. Auf Instagram gibt Fiona Erdmann täglich Updates und Infos aus ihrem Leben.

