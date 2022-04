10 Kilo zugenommen: Fiona Erdmann teilt neues Schwangerschafts-Update

Fiona Erdmann nahm in zweiter Schwangerschaft 10 Kilo zu. © Instagram Fiona Erdmann

Weniger Gewichtszunahme als mit dem ersten Baby! Fiona Erdmann nahm in zweiter Schwangerschaft 10 Kilo zu. Der Star verriet, dass sie sich viel fitter fühlen würde.

Dubai – Neues Schwangerschafts-Update! Fiona Erdmann (33) erwartet derzeit ihr zweites Kind, das voraussichtlich im Mai auf die Welt kommen soll. Die in Dubai lebende Mutter des kleinen Leo (1) verriet ihren Followern die Gründe dafür, warum ihre zweite Schwangerschaft für sie aktuell so viel angenehmer ist, als ihre erste. Dabei habe sie vor allem weniger an Gewicht zugenommen und fühle sich allgemein viel fitter und wohler in ihrer Haut.



In einem Videoclip auf Instagram teilte die Mama jetzt ein Schwangerschafts-Update mit ihrer Community, in dem sie über die Schwangerschaft mit ihrer Tochter sprach. Die Ex-„GNTM“-Teilnehmerin enthüllte, dass sie dabei nur „knapp 9 Kilo, 10 Kilo“ mehr auf die Waage brachte. Sie verkündete: „Letztes Mal mit Leo habe ich 28 Kilo zugenommen. Jetzt mit der kleinen Maus nur knapp 9 Kilo, 10 Kilo.“ Die werdende Mutter scheint ihre Schwangerschaft derzeit also sehr genießen zu können und auch der kleine Leo kann sich darauf freuen, schon bald ein großer Bruder zu sein!

Fiona Erdmann hat 10 Kilo zugenommen

Die Schönheit fügte hinzu, dass sie während der Schwangerschaft mit ihrer Tochter nicht nur weniger zunahm, sondern sich auch insgesamt fitter und besser fühlen würde. Sie verriet: „Muss ehrlich sagen, dass ich diese Schwangerschaft angenehmer finde. Ich fühle mich viel wohler, fitter und besser.“ Die Influencerin fügte hinzu: „Man sagt ja normalerweise Mädchen rauben einem die Schönheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in meiner Haut aktuell viel, viel wohler.“ Auf ihrer Social-Media-Plattform teilte sie als Rückblick Fotos ihrer Schwangerschaft mit Leo und findet, dass sie im Vergleich dazu in der zweiten Schwangerschaft „besser aussehen“ würde.