„Gerne etwas Arabisches“: Fiona Erdmann bittet Fans um Hilfe bei Namensuche für ihre Tochter

Fiona Erdmann hat noch keinen Namen für ihre Tochter und fragt ihre Community um Rat © Instagram: fionaerdmann

Ob die beiden sich einig werden? Fiona Erdmann und ihr Partner Moe streiten sich, wenn es um den Namen ihrer neugeborenen Tochter geht. Noch ist die Kleine namenlos.

Dubai – Endlich ist die Familienidylle perfekt! Doch eine „Kleinigkeit“ gibt es für Fiona Erdmann (33) und ihren Partner Moe noch zu erledigen. Nachdem das Paar vor Kurzem sein zweites Kind auf der Welt begrüßen durfte, stellt sich die Frage: Wie soll das kleine Mädchen jetzt heißen? Auf ihrem Instagram-Account verriet Fiona bereits vor einer Weile, dass sie sich bisher mit ihrem Mann nicht recht einig werden konnte, wenn es um den Namen ihrer Tochter ging.

„Ich möchte gerne einen Namen, der nicht häufig genutzt wird. Gerne etwas Arabisches oder etwas, was nicht typisch europäisch ist“, erklärt die ehemalige „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerin über die Rahmenbedingungen zur Namensuche. Doch obwohl bereits einige Namen zur Auswahl standen, scheint der Richtige einfach noch nicht dabei gewesen zu sein. Deshalb setzt Fiona jetzt auf die Kreativität der Netzgemeinde und bittet ihre Follower um Hilfe bei der Namensfindung.

Fiona Erdmann hat nur noch ein paar Wochen Zeit, um sich für einen Namen zu entscheiden

Wie Fiona Erdmann in ihrem neuesten Instagram-Beitrag verrät, habe sie in ihrer Wahlheimat, den Vereinigten Arabischen Emiraten, bis vier Wochen nach der Geburt Zeit, um sich auf einen Namen für ihr neugeborenes Kind zu festzulegen. Jedoch schreibt sie: „Wir haben hier in den UAE zwar insgesamt vier Wochen Zeit einen Namen zu registrieren, aber ich will meiner Tochter nun endlich einen Namen geben. Mich nervt es gerade extrem, dass wir das immer noch nicht entschieden haben.“

Ihre Fans machen in der Kommentarspalte seit der Veröffentlichung des Postings fleißig Vorschläge. Ob der richtige Name dabei sein wird? Sollten Fiona und Moe sich tatsächlich für eine Idee aus den sozialen Netzwerken entscheiden, winkt sogar eine Belohnung. Es steht weiter zu lesen: „Falls tatsächlich jemand eine so schöne Idee hat, die wir nutzen, wird es natürlich ein anständiges Dankeschön geben.“