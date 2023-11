„Leute wären überrascht“: Shirin David packt über erstes Treffen mit Helene Fischer aus

Von: Tobias Utz

Shirin David und Helene Fischer überraschen die Musikbranche mit einer Neuauflage des Hits „Atemlos“. Jetzt verriet die Rapperin, wie sie die Schlagerqueen erlebt hat.

München - Bislang bewegten sich Shirin David und Helene Fischer in ganz unterschiedlichen Bereichen des Musikgeschäfts. Nun kreuzten sich die Wege der Rapperin und der Schlagerqueen aber doch: Der Anlass war das zehnjährige Jubiläum von Fischers Mega-Hit „Atemlos durch die Nacht“. Deshalb haben die beiden gemeinsam im Tonstudio an einer neuen Version des Songs gefeilt. Von der ersten Begegnung berichtete Shirin David nun offen.

Erste Begegnung mit Helene Fischer: Shirin David schwärmt von der Schlagerqueen

Shirin David erklärte gegenüber RTL, dass sie schon vor dem Treffen von Helene Fischer angetan war. „Ich hatte vorher schon so einen Crush auf Helene und seitdem ich sie kennengelernt habe, ist mein Crush größer geworden“, so die 28-Jährige. Sie fügte hinzu, dass sie glaube, die „Leute wären überrascht“, wie Fischer in Wirklichkeit sei. Der Schlager-Star habe sie nicht nur herzlich empfangen, sondern sie auch sehr wohlfühlen lassen. Das habe sie sehr zu schätzen gewusst, betonte die Rapperin im RTL-Interview.

Die Chemie zwischen den beiden Künstlerinnen sei von Anfang an gut gewesen, erklärte sie weiter. Auf die Reaktionen der Fans bezüglich der Neuauflage von „Atemlos durch die Nacht“ sei sie nun gespannt, so David. „Ich weiß nicht, ob Schlagerfans mich so feiern. Weil ich bin ja doch eher lauter und frecher, als es Schlager gewohnt ist“, gab Shirin David zu bedenken.

Helene Fischer und Shirin David im Duett: Fans sind skeptisch

Erste Reaktionen, unter anderem auf X (ehemals Twitter), auf die Zusammenarbeit der Künstlerinnen waren gemischt. Einige waren begeistert von der frischen und einzigartigen Interpretation des Liedes, während andere sich nach dem ursprünglichen Schlager sehnten. „Das hat nichts mehr mit meiner Helene zu tun“, kritisierte ein User bislang.

Shirin David und Helene Fischer überraschen die Musikbranche mit einer Neuauflage des Hits „Atemlos“. Jetzt verriet die Rapperin, wie sie die Schlagerqueen erlebt hat. © picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow & picture alliance/dpa | Jan Woitas

Unabhängig von der öffentlichen Meinung zeigten sich sowohl David als auch Fischer stolz auf ihre Arbeit und freuen sich darauf, das Ergebnis ihrer harten Arbeit mit ihren Fans zu teilen. Ungeachtet der gemischten Reaktionen der Fans auf den Song bleibt die Zusammenarbeit zwischen Shirin David und Helene Fischer eine bemerkenswerte Errungenschaft in der Musikindustrie. Bei „Wetten, dass..?“ werden sie ihr Duett bald live performen – von den US-Stars hingegen bekam Thomas Gottschalk massenhaft Absagen. (tu)

