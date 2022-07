„Ganz grün vor Neid“: Fans diskutieren seltenen Privatauftritt von Schlagerstar Helene Fischer

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Helene Fischer gibt momentan nur sehr selten Konzerte. Für eine private Feier mit Moderator Stefan Gödde gab sich die Schlagersängerin dennoch die Ehre. Der private Schnappschuss der beiden ist nun auch Thema bei ihren Fans im Netz.

Konstanz - Helene Fischer zeigt sich momentan nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Seit ihrer Album-Veröffentlichung und der Geburt ihres Kindes ist es wieder ruhig um sie geworden. Nur vereinzelt überrascht sie mit Privatkonzerten, so auch am 18. Juli 2022 in Konstanz. Natürlich dauert es nicht lange, bis die ersten Fans ihren Senf dazugeben.

Helene Fischer gibt erneut Privatkonzert - diesmal in Koblenz

2022 plant Helene Fischer (Das hat die Schlagersängerin schon alles veröffentlicht) nur ein großes öffentliches Konzert: Am 20. August 2022 findet das Schlagerspektakel in München statt. Erst 2023 plant die Schlagerqueen wieder auf Tour zu gehen. Für private Konzerte hat die Schlagerqueen aber durchaus Zeit. Anfang Juli trat sie bei der Würth-Firmenfeier auf.

Am Montag (18. Juli) war Helene Fischer (die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) nun zu Gast in Konstanz. Moderator Stefan Gödde postete ein Foto mit der Schlagerqueen. „About last night: Very nice to meet you, Helene Fischer“, schrieb er unter das gemeinsame Bild. Auch ihre Fans sind von dem Schnappschuss begeistert.

Unvergessene Schlagermomente: Die besten Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen Fotostrecke ansehen

„Ganz grün vor Neid“: Fans diskutieren Privatauftritt von Helene Fischer in Koblenz

Ihre Fans haben in letzter Zeit ziemlich wenig von Helene Fischer gehört und gesehen, umso mehr freuen sie sich über den privaten Schnappschuss. „Ich bin ich ‚etwas‘ neidisch. Na ja, eigentlich bin ich eher schon ganz grün vor Neid. Hach die Helene. Ich lieb‘ die einfach“, schwärmt ein Fan. Ein anderer Instagram-Nutzer schreibt: „Sie sieht so gut aus“. Ein dritter Kommentar lautet: „Dieses Strahlen....so, so schön, dass es Helene gut geht“.

Fans diskutieren Privatauftritt von Helene Fischer in Koblenz © Instagram/stefan.goedde

Dass sich Helene Fischer seit der Geburt ihrer Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, nimmt ihr also niemand übel. Ihren ersten großen Fernsehauftritt 2022 hat Helene Fischer übrigens bei - wie könnte es anders sein - Florian Silbereisen. Wer sich das TV-Comeback des Jahres nicht entgehen lassen will, der Ticketverkauf startet am 1. Juli. Verwendete Quellen: Instagram/stefan.goedde