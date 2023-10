Innig und vertraut: Neues Video zeigt romantischen Moment zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Ein Video von Helene Fischers „Rausch“-Tour sorgt bei den Schlagerfans für Begeisterung. Darin zeigt sich die Künstlerin mit ihrem Freund Thomas Seitel.

Frankfurt – Sage und schreibe 70 Konzerte hat Helene Fischer (39) in den vergangenen Monaten im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour gespielt. Zum Abschluss des Mega-Projekts teilte die Schlagerqueen in den sozialen Medien nun ein Video von der Abschlussshow in Frankfurt – und zeigt darin auch einen besonders romantischen Moment mit ihrem Freund Thomas Seitel (38).

Eng umschlungen: Helene Fischer zeigt sich in Tour-Video mit Thomas Seitel

„Schon eine Woche her … und ich vermisse alles daran“ schreibt Helene Fischer unter dem Videoclip, der einen Blick hinter die Kulissen der „Rausch“-Tour wirft, „Ich verarbeite immer noch diesen Rausch an Gefühlen und werde auch noch meine Zeit brauchen, um zu realisieren und zu verstehen, was wir in diesem Jahr durch euch erleben durften.“

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Der Tour-Zusammenschnitt zeigt Helene Fischer ganz leger bei den Proben, top gestylt auf der Bühne, bei einem Treffen mit ihrer riesigen Crew – und in einem kurzen, aber süßen Ausschnitt auch mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel. Darin liegen sich die beiden in den Armen, während die anderen Tänzer an ihnen vorbeiziehen.

Die beiden so innig und eng umschlungen zu sehen – für die Schlagerfans dürfte das nach der erfolgreichen Tour bestimmt das Sahnehäubchen sein. „Wie ihr da kuschelt“, schwärmt eine Instagramnutzerin, „Es war einfach so unbeschreiblich“, blickt eine weitere auf die vergangenen Auftritte ihres Idols zurück.

Helene Fischer gesteht: Mit dieser deutschen Musiklegende möchte sie zusammenarbeiten Was Helene Fischer (39) berührt, wird bekanntlich zu Gold – und mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern ist die „Null auf 100“-Interpretin heute die unangefochtene Königin des Schlagers. Ziele hat sie sich trotzdem noch reichlich gesetzt, vor allem wenn es darum geht, mit welchen hochkarätigen Gesangspartnern sie künftig ins Studio gehen möchte. Gesungen hat sie schon mit etlichen Musikstars, sei es mit Peter Maffay (74), Ex-Freund Florian Silbereisen (42) oder auch internationalen Größen wie Josh Groban (42) und Leona Lewis (38). Vor allem mit einer wahren Ikone der Popmusik will Helene Fischer auch einmal unbedingt die Bühne teilen – und zwar mit niemand geringerem als Céline Dion (55). Auch in der deutschsprachigen Musiklandschaft gibt es vor allem einen Superstar, mit dem sie ein Duett singen will: Sarah Connor (43). Für ein Duett mit der einstigen X-Factor-Jurorin hat sich bisher jedoch „einfach noch nicht der richtige Moment“ ergeben – aber was nicht ist, kann ja auf jeden Fall noch werden.

Seltener Einblick ins Privatleben: Foto von Helene Fischer und Thomas Seitel aufgetaucht

Zwar standen sie bei der „Rausch“-Tour fast jeden Abend gemeinsam auf der Bühne und schwangen bei atemberaubenden Akrobatiknummern durch die Luft, dennoch sind gemeinsame Fotos von Helene Fischer und Thomas Seitel eine wahre Seltenheit. Um den Geburtstag der Schlagerikone zu feiern, teilte eine Fanseite Anfang August aber ein Selfie der beiden, auf dem sie neben einer Gruppe Menschen in die Kamera strahlen. Ein besonderer Einblick in das Privatleben der Chartstürmerin – das sie nach dem Ende ihrer Tournee nun bestimmt wieder größtenteils geheim halten wird.

Mit ihrer Tour konnte Helene Fischer dieses Jahr große Erfolge feiern – eine ihrer Errungenschaften musste sie nun aber abtreten. Denn Andrea Berg und sie haben ihre Chart-Rekorde an eine völlig unbekannte Künstlerin verloren. Verwendete Quellen: Instagram