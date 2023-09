Imagewechsel? Shirin David möchte Helene Fischer zum ‚Bad Girl‘ machen

Als Schlagerstar hat Helene Fischer inzwischen so gut wie alles erreicht. Rapperin Shirin David möchte die 39-Jährige nun auf neue Wege führen.

Hamburg – Man muss Helene Fischer (39) nicht zwangsläufig mögen, doch das, was die Schlagerqueen in den vergangenen Jahren erreicht hat, grenzt an eine Ausnahmeleistung, zu der sonst nur erlesene Weltstars fähig sind. In deutschen Musiklandschaft hat sich die Nummer-eins-Interpretin unlängst einen Namen gemacht – und etliche prominente Fans hinzugewonnen. Zu denen zählt auch Rapperin Shirin David (28, „Gib ihm“).

Macht Helene Fischer gemeinsame Sache mit Shirin David?

Die hat für Helene Fischer in der ersten „DirTea Talk“-Folge, ihrem neuen Podcast, nur positive Worte übrig – und ein festes Ziel im Blick: Irgendwann, so Shirin David, möchte sie mit der „Atemlos durch die Nacht“-Sängerin einen gemeinsamen Song aufnehmen.

Bei einem solchen Duett solle für die 39-Jährige sogar ein radikaler Imagewechsel herausspringen, wie die Rapperin schwärmend andeutet: „Ich möchte mit Helene ein Feature machen, in einem Musikvideo wie Shakira und Rihanna, und Helene richtig zur ‚Baddie‘ machen.“ Helene Fischer als ‚Bad Girl‘ in einem Rap-Video – ob das wirklich machbar ist?

Shirin David glaubt nicht, dass ein Duett mit Helene Fischer realistisch ist

Realistische Chancen auf ein Feature mit Helene Fischer scheint sich Shirin David allerdings nicht auszurechnen, wie sie wenig später verrät: „Ich glaube, sie würde nein sagen.“ Trotzdem: In den Augen der neuen „The Voice“-Jurorin ist die Ex von Moderator Florian Silbereisen (42) ein echtes Vorbild. „Sie ist einfach umwerfend. Ihre Looks sind legendär“, schwärmt die Rapperin weiter.

Ein kleines bisschen Hoffnung besteht vielleicht doch, dass irgendwann noch eine Kollaboration zustande kommt. Von der könnten beide profitieren, immerhin dürfte es innerhalb der jeweiligen Fans nur wenige Überschneidungen geben. Währenddessen sorgt auch die Schlagerqueen für neue Schlagzeilen: Hat sich Helene Fischer bei einem Konzert in Sachen Familienplanung tatsächlich verplappert? Verwendete Quellen: instagram.com/dirteatalk, „DirTea Talk“ mit Shindy (YouTube)