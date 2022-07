So fit wie Mama: Steffi Grafs Tochter Jaz zeigt ihre Bauchmuskeln

Steffi Grafs Tochter Jaz teilt ein Selfie mit ihren 15.000 Followern © Instagram/Jazagassi

Sie zeigt ihre Bauchmuskeln: Steffi Grafs Nachwuchs Jaz Agassi wurde die Sportlichkeit in die Wiege gelegt. Der Star ist begeisterte Snowboarderin.

Beverly Hills – Steffi Grafs (53) Tochter Jaz Agassi (18) ist genauso fit wie ihre berühmte Mama und ihr Papa Andre Agassi (52), die beide erfolgreiche Karrieren als Tennis-Profis hinlegten. Das Training scheint dem Nachwuchs der beiden Profi-Sportler geradezu in den Genen zu liegen, da auch Jaz eine begeisterte Snowboarderin ist.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram zeigte die Tochter der beiden Tennis-Legenden jetzt mit einem Spiegel-Selfie ihre durchtrainierten Bauchmuskeln, die zeigen, dass sie allemal mit ihren sportlichen Eltern mithalten kann. Der Apfel scheint bei dem Nachwuchs also nicht weit vom Stamm gefallen zu sein, wobei es ihre Mutter im Alter von 19 Jahren 1988 schaffte, alle Grand-Slam-Turniere und die Olympischen Spiele für sich zu entscheiden.

Jaz Agassi zeigt stolz ihre Bauchmuskeln © Instagram/Jazagassi

Die blonde Schönheit und ihr Bruder Jaden Agassi (20) zeigen sich im Gegensatz zu ihren berühmten Eltern gerne in den sozialen Netzwerken und lassen ihre Follower an ihrem aufregenden Leben teilhaben. Und nicht nur Jaz ist sportlich aktiv, sondern auch Jaden ist leidenschaftlicher Baseballspieler. Seinen Vertrag mit der renommierten University of Southern California unterzeichnete der Star an seinem 18. Geburtstag, wobei er zu dem Zeitpunkt zu einem der besten 100 Juniorspieler in Amerika gehörte.

