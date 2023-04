„Fix und fertig“: Cheyenne Ochsenknecht verzweifelt wegen ihrer Tochter

Teilen

Die kleine Mavie raubt Mutter Chayenne Ochsenknecht gerade den Schlaf © Instagram: cheyennesavannah

Cheyenne Ochsenknecht ist mit ihrem Latein am Ende - wegen ihrer zweijährigen Tochter Mavie macht die werdende Zweifach-Mutter seit zwei Wochen kaum ein Auge zu.

Steiermark – Cheyenne Ochsenknecht (23) und ihr Mann Nino Sifkovits genießen ein Leben auf dem Bauernhof in der Steiermark – ein Leben in der Idylle. Allerdings läuft es bei dem Paar zuhause aktuell nicht ganz so idyllisch ab. Während Cheyenne sich gerade hochschwanger auf Kind Nummer zwei vorbereitet, macht ihre zweijährige Tochter Mavie ordentlich Terror. Die Kleine gönnt ihren Eltern seit zwei Wochen keine ruhige Nacht und das Ochsenknecht-Küken ist „fix und fertig“.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 23-Jährige bei ihren Fans zu Wort. Da es in letzter Zeit verdächtig ruhig auf dem Instagram-Account der Blondine wurde, munkelten ihre Fans bereits, dass der Babyboy zur Welt gekommen sei. Aber nein – Cheyenne und Nino sind einfach nur kaputt von den nächtlichen Ausbrüchen ihrer Tochter und haben alle Hände voll zu tun, die kleine Mavie zu beruhigen. Woher die mächtige Unzufriedenheit des Sprösslings rührt, kann sich Cheyenne einfach nicht erklären, aber Fakt ist: „Wir sind auf jeden Fall richtig am Ende“, so die junge Mutter.

Cheyenne ist mit ihrem Latein am Ende – auch Google kann nicht helfen

Jede Nacht gegen ein oder zwei Uhr nachts würde Mavie wach werden und wie wild brüllen: „Sie sitzt im Bett, schreit nach Mama, weint“, erklärt die Blondine völlig erschöpft in ihrer Instagram-Story im Schlafanzug mit Kaffee Nummer zwei in der Hand. Daraufhin hole die Mama den Spross ins Ehebett und wechsele sich mit ihrem Mann zwischen Kind beruhigen und ein wenig schlafen ab. Ein erholsamer Schlaf vor der Geburt des zweiten Kindes? Fehlanzeige.

Zumindest ist Cheyenne Ochsenknecht mit ihrem Latein am Ende und auch Google kann ihr keine Antwort darauf geben, was wohl aktuell mit ihrer zweijährigen Tochter los ist. „Ich weiß nicht, was es ist. Ich google sogar schon, weil ich nicht weiß, was es ist“, so die junge Mutter weiter. Ob es die Backenzähne oder ein Wachstumsschub sein könnte? Cheyenne steht vor einem Rätsel. Aber Fakt ist: Mavie ist eine kleine Diva. „Momentan ist sie generell sehr anhänglich und Mama- und Papa-bezogen. Extrem willensstark und total trotzig, eine kleine Diva“, gibt die Tochter von Natascha Ochsenknecht (58) zu. Ob die kleine Mavie wohl ahnt, dass sie Mama und Papa sehr bald mit einem Brüderchen teilen muss?