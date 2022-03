Flauschiger Nachwuchs: DSDS-Star Joey Heindle begeistert Fans mit süßem Hundewelpen

Teilen

Joey Heindle und seine neue Hündin Nala © Instagram/Joey Heindle

Die kleine Nala tröstet Joey Heindle über den Tod seiner Dobermann-Dame Jersey hinweg, die vor wenigen Monaten gestorben war.

Anfang November musste Joey Heindle (28) einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Seine geliebte Hündin Jersey starb nach langer Krankheit. „Du warst mein Ein und Alles. Mein Baby, meine beste Freundin! Ich werde dich sooo schrecklich vermissen“, trauerte der ehemalige DSDS-Kandidat damals auf Instagram. „Mein Herz ist gebrochen.“



Nun gibt es jedoch eine neue Hundedame in Joeys Leben. Der Sänger teilte ein Bild, das ihn in inniger Umarmung mit seiner flauschigen Gefährtin zeigt. Auch den Namen des süßen Vierbeiners gab er bekannt. „Meine geliebte Jersey wird unvergessen in einer Hälfte meines Herzens weiterleben. In die andere Hälfte ist ein kleiner Schatz eingezogen. Herzlich willkommen in meinem Leben, kleine Nala“, schrieb der Ex-Dschungelkönig.

Joey Heindle: Die Fans sind begeistert von seinem süßen Welpen

Seine sußer-süße tierische Freundin begeistert auch Joeys prominente Kollegen. „Super süß!“, schwärmte Lucas Cordalis (54). Der ehemalige DSDS-Anwärter Antonio Gerardi (37) wiederum hinterließ eine Reihe von Herz-Emojis. Auch seine Fans ließen es sich nicht nehmen, Joey zu seinem neuen Familienmitglied zu gratulieren.

„Einem Tier Liebe zu geben, ist etwas ganz Besonderes. Man bekommt es 100-fach zurück. Alles Gute für euch!“, kommentierte ein User. Ein weiterer schrieb: „Herzlichen Glückwunsch zur kleinen Fellnase und eine wunderschöne Kennlernzeit!“ Und ein dritter Fan wünschte der kleinen Nala ein „langes, gesundes Hundeleben“.