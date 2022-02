Fleetwood Mac: Keine Trennung zu Gunsten der Band

Die US-Musiker Stevie Nicks und Lindsey Buckingham haben in den 1970ern zu Gunsten ihrer gemeinsamen Band Fleetwood Mac ihre Trennung aufgeschoben.

New York - Die US-Musiker Stevie Nicks und Lindsey Buckingham haben in den 1970ern zu Gunsten ihrer gemeinsamen Band Fleetwood Mac ihre Trennung aufgeschoben. So schilderte es die heute 73-jährige Nicks jetzt dem «New Yorker»-Magazin. «Wir haben unsere Beziehung ein bisschen zusammengeflickt, weil ich schlau genug war zu wissen, dass wenn wir uns im zweiten Monat, den wir bei Fleetwood Mac sind, trennen, es das Ganze hätte platzen lassen», erinnerte sie sich.

Die Sängerin und Buckingham (72), der 2018 die Band verließ und vergangenes Jahr ein neues Soloalbum herausbrachte, hatten ihre Beziehung 1976 beendet. Dabei hätte es zwischen ihnen eigentlich schon eineinhalb Jahre früher, als sie sich gerade Fleetwood Mac angeschlossen hatten, gekriselt, sagte Nicks. «Ich wartete bloß den rechten Augenblick ab und versuchte, alles so einfach wie möglich zu machen, versuchte, so liebenswürdig und nett zu Lindsey zu sein, wie ich konnte. Er war ebenfalls nicht glücklich.»

Nachdem es doch zur Trennung gekommen war, verarbeiteten beide Musiker ihre Gefühle in Liedern - sowohl Nicks «Dreams» als auch Buckinghams «Go Your Own Way» wurden zu großen Hits. Das Album dazu, «Rumours» von 1977, zählt zu den meistverkauften der Musikgeschichte. (dpa)