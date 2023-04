Flirty Pictures from Bali: Sind Paul Janke und Antonia Hemmer ein Liebespaar?

Bahnt sich zwischen „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Antonia Hemmer und dem einstigen Bachelor Paul Janke eine Lovestory an?

In den sozialen Netzwerken wird dieser Tage darüber spekuliert, ob sich bei Antonia Hemmer (22) und Paul Janke (41) vielleicht eine Beziehung anbahnt oder die beiden sogar schon ein Paar sind. Erstere kennen Trash-TV-Fans aus Formaten wie „Bauer sucht Frau“ oder „Sommerhaus der Stars“. Bei Paul Janke handelt es um einen Herren, der durch die zweite Staffel der deutschen Ausgabe der Kuppelshow „Der Bachelor“ Bekanntheit erlangte.

Anlass zu den Gerüchten gaben die Fotos und Videos, welche die beiden gerade von der Traumurlaubs-Insel Bali posten. Pfiffige Follower haben fix kombiniert, dass sich der einstige Rosenkavalier und die Ex-Auserwählte von Bauer Patrick Romer (27) in der gleichen Hotelanlage aufhalten.

Machen beide nur Werbung für ein zur Unterkunft umgebautes Flugzeug? Oder knistert es tatsächlich zwischen den beiden? Zu einem kurzen Instagram-Clip, in dem beide zusammen tanzen, hat Antonia geschrieben: „Mit Menschen, die einen großen Vogel haben, kann man an ungewöhnliche Orte fliegen“.

Die Fans sehen Antonia Hemmer und Paul Janke schon zusammen

Egal, was dahinter steckt: Für viele Fans auf Instagram steht bereits fest, dass Antonia und Paul ein Paar abgeben würden. Auf Antonias Profil finden sich viele Kommentare, die in die Richtung von „Würden ein schönes Paar abgeben“ gehen. Eine Nutzerin meint: „Ihr seid perfekt zusammen“. „Paul weiß, wer Stil und Herz hat“, wird an anderer Stelle geschwärmt.

Gibt es in der deutschen Promiwelt ein neues Traumpaar? Fans munkeln, dass zwischen Ex-Bachelor Paul Janke und „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer was laufen könnte. © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Fotomontage)

Doch einige unter den Kommentierenden finden auch, dass die beiden ein allzu großer Altersunterschied trennt. „Vater und Tochter“, meint jemand, während eine Dame schreibt: „Paul ist viel zu alt für Antonia“. Ob die beiden Reality-TV-Stars tatsächlich liiert sind oder nicht, werden sie der Öffentlichkeit sicher bald via Instagram mitteilen.