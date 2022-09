„Mit dem Kopf aufgeknallt“: Florian Fitz brach sich das Genick - Schauspieler spürte davon nichts

Florian Fitz bei der Filmpremiere von ,,Eingeschlossene Gesellschaft“ in Köln. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

TV-Star Florian Fitz erlitt bei einem dramatischen Unfall einen Genickbruch. Abgesehen von Nackenschmerzen merkte er jedoch mehre Monate lang nichts.

Autsch, das klingt schmerzhaft! Florian Fitz (54) berichtet von einem äußerst unangenehmen Unfall, den er im vergangenen Jahr erlitt. Dabei handelte es sich nicht etwa um eine Lappalie, sondern um eine ernsthafte Verletzung: Der Schauspieler brach sich das Genick. Wundersamerweise habe er kaum etwas davon gemerkt. Doch was war eigentlich passiert? „Als ich einen Handstand-Überschlag machen wollte, bin ich dabei mit dem Kopf aufgeknallt“, schildert der ehemalige „Rosenheim-Cops“-Darsteller im Interview mit der Bild am Sonntag. Ereignet habe sich das Unglück 2021 in Berlin. Anschließend habe er an Nackenschmerzen gelitten, allerdings keine weiteren Beschwerden gespürt.

Den Genickbruch habe Florian Fitz „also quasi nicht gemerkt“. Erst nach mehreren Monaten erfuhr er, dass aus dem Unfall „eine Teilfraktur an C5 und C6“ resultierte. „Ich wusste nicht, dass man sich unbemerkt einen Halswirbel brechen kann“, gesteht der TV-Star. Als ihm die Diagnose mitgeteilt wurde, habe auch er Angst bekommen. „Natürlich denkt man bei einem sogenannten Genickbruch sofort an eine Querschnittslähmung. Und das war natürlich auch meine Sorge.“

Florian Fitz: Sein Genickbruch verheilte ganz ohne Operation

Daraufhin entschied sich Florian Fitz für den Beginn einer „konservativen Therapie“, um seinen Hals wieder zu richten. Eine OP war letzten Endes nicht notwendig. „Nach einem Jahr ist der Bruch dann ja auch verheilt“, fügt Fitz hinzu. Das Schicksal meinte es gut mit dem gebürtigen Hessen und er durfte sich über eine vollständige Genesung ohne bleibende Schäden freuen.

Die Fans von Florian Fitz können also aufatmen, dass er so viel Glück im Unglück hatte. Sein Schauspielberuf verlangt dem Star auch körperlich immer wieder viel ab. Umso größer ist nun die Erleichterung, dass er seine Stunts nach wie vor selbst machen kann. Aktuell ist Florian Fitz in der ZDF-Krankenhausserie „Bettys Diagnose“ zu sehen, wo er seit mehreren Jahren Prof. Dr. Alexander von Arnstett spielt. Ab Freitag (9. September) werden wöchentlich um 19:25 Uhr 29 neue Folgen der Sendung ausgestrahlt.