Trotz unsicherer Zukunft: Florian Silbereisen freut sich riesig auf 2024

Nach Vertrags-Tauziehen: So blickt Florian Silbereisen auf 2024

Florian Silbereisens Weihnachtsgrüße gehören für Schlagerfans zum Jahresabschluss dazu. In seiner Ansprache blickt der Volksmusiker auch auf das kommende Jahr.

Passau – Für Florian Silbereisen (42) war das Jahr 2023 einmal mehr von großen Erfolgen geprägt: Mit seinen Schlagershows erreichte der gebürtige Niederbayer abermals Millionen von Menschen und durfte als „Das Traumschiff“-Kapitän Max Parger erneut weite Teile der Welt bereisen. Doch die vergangenen zwölf Monate brachten nicht nur Erfreuliches mit sich …

Florian Silbereisen hält an Brauch fest: Schlagerstar sendet Festtags-Grüße aus

Vor allem das Vertrags-Tauziehen mit dem MDR hatte bis zuletzt für lange Gesichter gesorgt: Zweimal war eine Vertragsverlängerung mit Florian Silbereisen gescheitert, bis Anfang Dezember endlich Klarheit herrschte. Der Showmaster bekam für 2024 allerdings lediglich einen Ein-Jahres-Vertrag über fünf neue „Die Feste“-Shows. Eigenständige MDR-Shows seien nicht geplant, berichtete jüngst das Branchenportal dwdl.de. Künftig, also ab 2025, könnten dementsprechend weitere Einsparungen und Streichungen anstehen.

Das ZDF hat indes eine Sendung mit Florian Silbereisen gänzlich abgesetzt. Davon lässt sich der Schlagerstar allerdings nichts anmerken, als er zu Heiligabend seine Weihnachtsgrüße via Instagram teilt: „Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – oder der Flori, mit einem kleinen Weihnachtsgruß“, frohlockt der 42-Jährige in seinem inzwischen zum Brauch gewordenen Festtags-Beitrag. Auch in diesem Jahr dankt der Volksmusiker darin seinen Zuschauern, deren Unterstützung und Begeisterung er als „nicht selbstverständlich“ ansieht: „Ich kann mich an dieser Stelle nur ganz herzlich bei euch allen bedanken!“

Florian Silbereisens kommende TV-Auftritte 26. Dezember: „Das Traumschiff: Utah“ (ZDF, 20:15 Uhr)

28. Dezember: „Schlager des Jahres“ (MDR, 20:15 Uhr)

30. Dezember: „2023 – Das Quiz“ (Das Erste, 20:15 Uhr)

1. Januar: „Das Traumschiff: Nusantara“ (ZDF, 20:15 Uhr)

13. Januar: „Schlagerchampions“ (Das Erste, 20:15 Uhr)

Trotz unsicherer Zukunft: Florian Silbereisen freut sich riesig auf 2024

Dem nahenden Jahreswechsel scheint Florian Silbereisen freudig entgegenzublicken: „Ich freue mich auf alle, was kommt“, so der Schlagerstar, der sich in seinem Instagram-Post nichts von den vergangenen Vertragsverhandlungen anmerken lässt – im Gegenteil: Aus seinen fünf für 2024 bestätigten „Die Feste“-Shows will der Showmaster, wohl auch aufgrund der unsicheren Zukunftsplanung, das Maximum rausholen.

Am 13. Januar 2024 stehen für ihn die „Schlagerchampions“ (Das Erste, 20:15 Uhr) an, außerdem wird der Ex von Helene Fischer (39) im kommenden Jahr gleich zwei Jubiläen feiern dürfen: sein 20-jähriges „Feste“-Jubiläum sowie das 30-jährige Bestehen der „Die Feste“-Shows. Indes musste der 42-Jährige jüngst eine weitere Streichung hinnehmen. So soll es diesmal trotz Florian Silbereisens „Schlagerchampions“-Show keine zugehörige CD geben. Verwendete Quellen: instagram.com/floriansilbereisen.official, dwdl.de, semmel.de