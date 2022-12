Rentier-Pups und Nagellack: Florian Silbereisen von Ross Antonys Weihnachtsgeschenken peinlich berührt

Silbereisens Begeisterung über Ross Antonys Weihnachtsgeschenke hielt sich dezent in Grenzen. Der Schlagersänger brachte Rentier-Pups und Nagellacktrockner mit.

Suhl – Florian Silbereisens (41) Show „Alle singen Weihnachten – Das große Adventsfestsingen 2022“ (ARD) sollte die Weihnachtswoche gebührend einläuten. Am Montagabend konnten sich Zuschauer mit den beliebtesten Weihnachtssongs in Stimmung schunkeln. Vereine, Gruppen, Chöre und natürlich die bekannten Gesichter aus der Schlagerwelt performten ihre liebsten Lieder auf Silbereisens Bühne. Und damit nicht genug, denn die Show sollte auch weiteren Mehrwert bieten – wer noch Last-Minute-Geschenkideen braucht, der sollte von Ross Antony (48) inspiriert werden.

Ross Antony ist ein regelmäßiger Gast in Florian Silbereisens Schlagershows © IMAGO/Future Image & IMAGO/STAR-MEDIA

Der Schlagersänger ist ein regelmäßiger Gast in Florian Silbereisens Shows und durfte natürlich auch beim großen Adventsfestsingen nicht fehlen. Und nicht nur wegen seines musikalischen Talentes, sondern auch weil das einstige BroSis-Mitglied ein riesiger Weihnachtsfan ist, der zu Hause gleich 12 Weihnachtsbäume – in jedem Raum und jeder Ecke einen – aufgestellt hat. Das verriet der 48-Jährige bei Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ (ARD) Anfang des Monats – dort kündigte der Moderator Antony wie folgt an: „Dieser Mann hat immer die originellsten Geschenke-Tipps“.

Ross Antony lackiert Florian Silbereisen den Daumennagel rot

Ob sich der „Alle singen Weihnachten“-Gastgeber damit nicht ein Eigentor geschossen hat? Am Montagabend präsentierte Ross Antony nicht nur seinen roten Weihnachtsanzug auf der Bühne, sondern kam zudem mit einer Schubkarre voller Geschenkideen, die für einen peinlich berührten Flori sorgten. Neben festlichen Toilettenpapierrollen und Weihnachtssocken präsentierte der Schlagerstar auch in der Tat originelle Geschenkideen für das Fest.

So brachte der Paradiesvogel Rentier-Pups-Süßigkeiten mit, die er Florian direkt zum Probieren in die Hand drückte und lackierte dem Moderator kurzerhand den Daumennagel rot, um sein Nagellacktrockner in Affen-Form zu präsentieren. Der 41-Jährige wusste gar nicht, wie ihm geschah und ließ die Geschenk-Präsentation des begeisterten Ross‘ schlichtweg über sich ergehen.

So auch die Demonstration eines Massagegerätes, das Antony gleich eigenhändig am Moderator ausprobierte und es ihm ins Gesicht und auf die Brust drückte. Während Ross völlig aus dem Häuschen war und jedes Geschenk mit „Geil, oder?“ kommentierte, brachte Silbereisen lediglich ein „nettes Geschenk“ hervor und war am Ende mit seinem roten Daumennagel sicherlich erleichtert, als alle Geschenke in der Schubkarre abgearbeitet waren.